Vilanova del Vallès acollirà la prestigiosa solta internacional ‘Barcelona Internacional 2025’

El pròxim divendres 4 de juliol de 2025, la localitat de Vilanova del Vallès (Barcelona) serà l’escenari d’un dels esdeveniments més destacats del calendari columbòfil mundial: la Barcelona Internacional, la solta de coloms missatgers amb més renom del circuit internacional.

L’activitat, organitzada per l’associació Entente Belge i la Federació Belga de Coloms Missatgers, aplegarà columbòfils de primer nivell provinents de Bèlgica, Holanda, Anglaterra, Escòcia, França, Irlanda i Alemanya.

Si les condicions meteorològiques ho permeten, està previst que prop de 20.000 coloms siguin alliberats a partir de les 6.30 h del matí, marcant l’inici d’una competició de gran exigència i simbolisme dins del món columbòfil.

L’acte comptarà amb la presència de diverses autoritats, com l’alcaldessa de Vilanova del Vallès, Roser Colomé; el president de l’Entente Belge, Filip Norman; el president de la KBDB-RFCB, Pascal Bodengien; i el president de la Federació Catalana de Coloms Missatgers, Xavier Freixas.

La Barcelona Internacional reafirma, un any més, la projecció internacional de Catalunya com a punt estratègic per a les grans competicions de coloms missatgers i consolida Vilanova del Vallès com un referent del sector.