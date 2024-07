Vilagrà, a l'acte de reconeixement als èxits esportius dels clubs catalans: "Feu de Catalunya un país competitiu"

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà Pons, ha encapçalat aquesta tarda l’acte de reconeixement als èxits esportius dels clubs catalans de la temporada 2023-2024 i ha destacat la contribució de tots els presents en fer de Catalunya un país “competitiu, talentós i molt potent esportivament”. Per Vilagrà, l’esport ha estat i és una “prioritat absoluta” del Govern i per això, “hem aconseguit revertit el dèficit d’inversions de la darrera època”, ha dit. Durant la darrera legislatura, el Govern ha multiplicat per vuit el suport als clubs, passant dels 750.000€ del 2021 als 6M€ en la convocatòria actual 2024, i ha destinat 15M€ per subvencionar l’activitat de les federacions, la xifra més alta dels darrers 15 anys a entitats federades. “Veniem a transformar el sistema, i ho hem aconseguit”, ha subratllat Vilagrà. Uns canvis que s’han vist reflectits sobretot en l’aposta que ha fet el Govern per l’esport femení. “Aquesta ha sigut la legislatura de l’esport femení. Hem multiplicat per 10 les ajudes en aquest àmbit i hem impulsat projectes per visibilitzar referents femenins entre els més joves. Encara tenim molt camí a recórrer, però anem en la bona direcció”, ha dit.

Durant l’acte, s’ha homenatjat el talent dels 62 equips campions o subcampions -22 femenins, 26 masculins i 14 mixtes- en 27 modalitats esportives diferents. Clubs que formen part del teixit esportiu català i que demostren, com ha dit Vilagrà, “la diversitat esportiva i territorial que caracteritza l’esport català”.

Per la seva banda, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula Paretas, ha destacat que actes com els d’avui són importants per celebrar conjuntament que “Catalunya té un ADN esportiu únic”. I ha agraït la dedicació i aposta per l’esport base com “una de les eines clau per fer que l’esport català sigui tan potent”. L’acte també ha comptat amb la presència del director del Consell Català de l'Esport, Aleix Villatoro Oliver, i el director del Centre d'Alt Rendiment Esportiu(CAR) de Sant Cugat, Ramon Terrassa Cusí.

13 títols europeus i mundials, i 35 èxits estatals

En concret, l’executiu ha reconegut els 48 títols estatals i internacionals que han assolit els equips catalans aquesta temporada que acaba de finalitzar. Entre les victòries en competicions europees (9) i mundials (4), sobresurten la setena Champions femenina de waterpolo del CN Sabadell, en una final 4 històrica amb la presència també de CN Mataró i CN Sant Andreu; la WSE Cup masculina de l’Igualada HC en hoquei sobre patins, els Mundials del CPA Tona, CPA Olot i Artistic Skating Cunit en patinatge artístic, la tercera Champions femenina de futbol del FC Barcelona i la 12a Copa d’Europa de l’equip masculí d’handbol blaugrana, així com la Futsal Champions League femenina de l’Olímpic Argentona. Aquest curs, 13 equips catalans han estat primers o segons en tornejos europeus, i 8 en mundials.

D’altra banda, aquesta temporada 2023-24, de les 64 lligues estatals de màxim nivell que els equips catalans han disputat, n’han guanyat 10, mentre que 19 equips han assolit la primera o la segona posició. D’aquesta desena de títols, destaquen la lliga femenina de futbol del FC Barcelona, del Barça d’handbol i hoquei sobre patins en categoria masculina, del CN Atlètic-Barceloneta masculí i CN Mataró femení en waterpolo, de la Salle Gràcia en gimnàstica artística femenina o del RC Polo femení en hoquei sobre herba. Finalment, les 25 copes estatals obtingudes per equips catalans corresponen, entre d’altres, al RC Polo masculí d’hoquei sobre herba, el Barça masculí de futbol sala, el Club Gel Puigcerdà femení, el CN Sant Andreu femení de waterpolo o el Club Rugbi Sant Cugat femení de rugbi 7. Un total de 48 conjunts catalans han estat finalistes de les competicions de copa.

6 milions d’euros per als clubs: 8 vegades més que el 2021

Esportcat ha multiplicat per 8 la dotació pressupostària de la subvenció a clubs respecte al 2021: dels 750.000 euros s’ha passat als actuals 6 milions, amb una gran part de la partida destinada a l’esport femení. Una novetat de la subvenció és que a partir d’ara la convocatòria s’ha realitzat de manera anticipada per permetre a les entitats saber abans l’import que rebran i així planificar millor les activitats i competicions de la temporada. El suport econòmic del Govern als clubs catalans busca empoderar encara més el sistema esportiu català i projectar l’esport femení, amb més referents femenins, més visibilitat i més recursos.