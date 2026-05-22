Victoria Meza i Yuchen Liu es coronen al Campionat de Catalunya Infantil
Victoria Meza i Yuchen Liu han estat els campions del Campionat de Catalunya In fantil – Memorial Manuel Alonso, que s’ha disputat a les pistes del CT Cornellà. En les finals celebrades el diumenge 17 de maig, la tennista de l’RCTB-1899 va imposar-se a Ma ria Pascual (6/1 6/0), mentre que Liu, amb llicència del club amfitrió de la competició, va superar Aarón Jiménez (6/0 7/5). En la divisió 2, que l’ha acollit el CT Els Gorchs, els campions han estat Clàudia Brea i Manel Abellana amb les seves victòries da vant Jana Giralt (6/3 7/5) i Jorge Moreno (2/6 6/4 6/1).
CATALUNYA, EPICENTRE DEL TENNIS INTERNACIONAL
Catalunya ha concentrat durant les darreres setmanes una intensa activitat internacio nal amb competicions de tots els circuits, des de l’ATP i la WTA fins als tornejos ITF i Ten nis Europe, consolidant-se un cop més com un dels principals epicentres del tennis inter nacional. La cita més destacada ha estat el Barcelona Open Banc Sabadell – 73è Trofeu Conde de Godó, disputat al Reial Club de Tennis Barcelona, on el francès Arthur Fils es va proclamar campió després de superar An drey Rublev a la final.
En categoria femenina, el protagonisme va recaure en el Catalonia Open Solgironès WTA 125, celebrat al Club Esportiu CT La Bisbal, on Daria Kasatkina va recuperar la seva mi llor versió per endur-se el títol després d’imposar-se a l’alemanya Tamara Korpatsch en la final. El torneig també va deixar una ac tuació destacada de la catalana Marina Bassols, que va signar unes semifinals de gran nivell i es va quedar molt a prop de llui tar pel títol. El circuit ITF masculí va tornar a tenir un mar cat accent català. Un dels grans noms pro pis va ser Àlex Martí Pujolràs, protagonista en dues setmanes consecutives. Primer, el jugador català es va quedar a les portes del títol a l’ITF M25 del CT Tarragona, arribant a la final, i pocs dies després es va refer amb una victòria de prestigi al ITF M25 del CT Reus Monterols, on va imposar-se a Max Alcalà en una final íntegrament catalana. Precisament Alcalà també va tenir el seu premi, procla mant-se campió de l’ITF M25 del CT Andrés Gimeno, on va aconseguir el seu primer tí tol de la temporada. També va destacar Oriol Roca, finalista de l’ITF M25 del Cercle Saba dellès 1856, mentre que el títol a l’ITF M25 del CT Vic va ser per a Daniel Rincón.
Pel que fa als tornejos júnior, els títols del Ca talonia Open ITF J60 del CT Lleida van que dar en mans de Shiori García i Toni Escarda. Precisament, Shiori també va pujar al més alt del podi a l’ITF J30 del CT Girona, on va compartir honors amb Álvaro Lago. Una al tra de les grans notícies va ser el primer títol internacional d’Ian Barroeta, vencedor de l’ITF J30 del CT Reus Monterols, mentre que Olivia Poinsot va quedar-se a només un pas del títol després d’arribar a la final de l’ITF J60 del CT Tarragona. La base també va tenir un paper rellevant amb les proves del circuit Tennis Europe. Al torneig Sub 16 del CT Torelló, els campions van ser Isabella Johri i Rafa García. Al CT Vic, victòries per a Rafael Pagonis i Sofia Kova.
La gira internacional es va completar amb el triomf d’Ane Mintegi a l’ITF W35 del CT d’Aro, i amb els tornejos del circuit sènior organit zats pel Club Tennis Barcelona-Teià i el CT Barcino. En aquests, es va tornar a eviden ciar el protagonisme dels tennistes catalans en la competició de veterans. En conjunt, aquestes setmanes han deixat una gran presència catalana tant en participació com en resultats, amb diversos títols, finals i ac tuacions destacades que reforcen el pes del tennis català dins l’escena internacional.
