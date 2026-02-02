Victoria Meza i Pablo Jiménez, campions de la primera prova del Bobs S14 al CT REUS MONTEROLS
Victoria Meza i Pablo Jiménez han estat els campions de la primera parada del circuit Barcelona Open Banc Sabadell S14, que es va celebrar del 16 al 18 de gener al CT Reus Monterols de la mà de la Federació Catalana de Tennis i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya. La jugadora del RCTB-1899, que partia com a màxima favorita, es va imposar en la final a Mar Pelach per 6/0 6/1. Jiménez (RCTB-1899), primer cap de sèrie del quadre masculí, també va complir amb els pronòstics superant a Daniel Martins per un ajustat 5/7 7/5 10/7. Els dos campions han aconseguit un bitllet per jugar la fase final d’aquest important torneig a les pistes del RCTB-1899 de l’11 al 19 d’abril, coincidint amb l’ATP 500. S’ha quedat a les portes Tim Franco, que va caure en la final de la segona prova disputada al CT Blas Infante (Sevilla).
Aquesta jornada festiva de la província de Tarragona va comptar també amb la presència de Marc López, campió en dobles del Barcelona Open Banc Sabadell l’any 2018 i que va arribar a ser número 3 del rànquing ATP (2013). Paral•lelament a les finals, es va celebrar la gran festa del Tennis Català de base amb el Godó Family Day, on més de 100 nens i nenes de la província de Tarragona van poder gaudir d’una jornada molt especial compartint pista amb un dels millors tennistes de la història a casa nostra.
