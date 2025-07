Vic tanca els Jocs Mundials de la Joventut amb vuit medalles catalanes

Vic (Osona) ha viscut una de les grans cites ciclistes de la temporada. El circuit de Mas de Bigues, un dels més prestigiosos del món, ha estat escenari dels Jocs Mundials de la Joventut de Trial, que han reunit prop de 200 joves esportistes d’arreu del món. El trial català ha tornat a ser protagonista amb els títols mundials de Guillem Montoya, Erik Manrique i la prova per equips i amb un total de vuit medalles entre les vuit categories en disputa. Es tracta de la 24a edició d’un certamen que ha reunit participants de 16 països diferents i ha ha afrontat un intens cap de setmana de trial que ha reunit un bon nombre d’espectadors al recinte osonenc.

Els Jocs Mundials de la Joventut de Trial UCI de Vic van iniciar-se amb la competició d’equips mixtes. La selecció espanyola, amb la presència dels catalans Guillem Montoya, Yun Vilajosana, Erik Manrique i Ivet Martínez entre els set rellevistes, va aconseguir la primera medalla d’or amb sabor català per davant de Japó i Alemanya. La jornada de dissabte es va reservar a les proves classificatòries de semifinals mentre que les finals s’han disputat el diumenge 27 de juliol.

En la jornada de finals, el trial català ha tornat ser protagonista absolut amb els títols de Guillem Montoya en sub 16 i Erik Manrique en sub 12. També han pujat al podi Álex Rodríguez, que després d’imposar-se el 2024 a la categoria minimes ara ha aconseguit el subcampionat sub 16; Yun Vilajosana, que repeteix medalla de plata ara en categoria sub 16; Jan Delicado, bronze en categoria sub 12; Lluc Conill, bronze en sub 10, i Ivet Martínez, bronze a la categoria sub 10. D'aquesta manera, el trial català millora el registre de cinc medalles que va aconseguir als Jocs Mundials de la Joventut de 2024, en aquella ocasió disputats a Sternenfels (Alemanya).

La resta de títols en joc han estat per a l’eslovaca Adela Kubová (noies sub-10), la britànica Daisy Craig (noies sub-13), l’alemanya Emilia Keikus (noies sub-16), el japonès Masashi Tsukamoto (nois sub-10) i el belga Alexis Theunissen (nois sub-14).