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UFEC

La VI Setmana Catalana de l'Esport intensifica la seva agenda amb nombroses cites d'alt nivell

VI Setmana Catalana de l'Esport

VI Setmana Catalana de l'Esport / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La gran cita de l'esport català continua els pròxims dies amb noves trobades internacionals on les seleccions catalanes seran protagonistes. L'activitat ja ha arrencat a Barcelona amb el sisè Torneig Internacional Inclusiu d'Escacs per a cecs, que s'allargarà fins diumenge, mentre que avui les Borges Blanques acull l'encontre de tennis taula entre Catalunya i Montpeller.

El cap de setmana del 12 i 13 de setembre concentra gran part del calendari. Lloret de Mar serà la seu de les competicions de billar; Vilanova i la Geltrú celebrarà el Vilanova Dance Festival de ball esportiu; i Vic acollirà el Torneig Internacional de Sitting Volley. Simultàniament es disputarà el torneig Internacional Ciutat de Barcelona de petanca, que serà itinerant entre Santa Susanna, dissabte, i la capital catalana, diumenge. A més, la vela pren el litoral barceloní fins al 19 de setembre amb el KAKAPO 2026, el Campionat d'Europa de la Classe Hansa.

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Per assistir-hi i donar suport als esportistes, les entrades es poden reservar a la web setmanacatalanaesport.cat. Les competicions estan organitzades per les corresponents federacions i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat.

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