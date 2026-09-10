UFEC
La VI Setmana Catalana de l'Esport intensifica la seva agenda amb nombroses cites d'alt nivell
La gran cita de l'esport català continua els pròxims dies amb noves trobades internacionals on les seleccions catalanes seran protagonistes. L'activitat ja ha arrencat a Barcelona amb el sisè Torneig Internacional Inclusiu d'Escacs per a cecs, que s'allargarà fins diumenge, mentre que avui les Borges Blanques acull l'encontre de tennis taula entre Catalunya i Montpeller.
El cap de setmana del 12 i 13 de setembre concentra gran part del calendari. Lloret de Mar serà la seu de les competicions de billar; Vilanova i la Geltrú celebrarà el Vilanova Dance Festival de ball esportiu; i Vic acollirà el Torneig Internacional de Sitting Volley. Simultàniament es disputarà el torneig Internacional Ciutat de Barcelona de petanca, que serà itinerant entre Santa Susanna, dissabte, i la capital catalana, diumenge. A més, la vela pren el litoral barceloní fins al 19 de setembre amb el KAKAPO 2026, el Campionat d'Europa de la Classe Hansa.
Per assistir-hi i donar suport als esportistes, les entrades es poden reservar a la web setmanacatalanaesport.cat. Les competicions estan organitzades per les corresponents federacions i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat.
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