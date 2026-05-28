El Vendrell, Ciutat Europea de l’Esport 2026, acull per primera vegada el Campionat de Catalunya de Patí de Vela en el seu centenari
La platja de Sant Salvador acollirà els caps de setmana del 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny la 88a edició del Campionat de Catalunya sènior de patí de vela. L'esdeveniment, organitzat per l’Associació Patí Català Sant Salvador, preveu aplegar un centenar de regatistes en una fita històrica: és la primera vegada que el municipi acull la màxima competició d'aquesta disciplina nàutica sense timó.
La presentació oficial, celebrada aquest matí al passeig Marítim Joan Raventós, ha destacat el paper d'aquesta competició en el marc de la designació del Vendrell com a Ciutat Europea de l’Esport 2026 i del centenari del patí de vela. L’alcalde, Kenneth Martínez, i representants de l'entitat organitzadora han subratllat la importància de l'acte per consolidar la projecció esportiva i marítima de la vila.
Aquest campionat arriba en un moment clau de reconeixement institucional, després que el consistori hagi declarat el patí de vela com a símbol del patrimoni marítim local. El Vendrell es converteix així en el primer municipi de la província de Tarragona a atorgar aquesta distinció, reafirmant el seu compromís amb una tradició esportiva que és un dels grans emblemes de la costa catalana.
