El Vendrell acull l'inici de la Lliga Catalana de Bàdminton

El Pavelló Municipal d'Esports Santa Maria del Mar ha acollit l’inici de la Lliga Catalana de Clubs a Coma-ruga (El Vendrell).

Una jornada que ha donat el tret de sortida a la competició organitzada per la Federació Catalana de Bàdminton, i que deixa com a primers líders el Granollers B i Osca C al Grup A; i el Vendrell A al Grup B.