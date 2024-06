Vasile Agache es proclama campió d'Espanya de boccia categoria BC4

Disputat el Campionat d’Espanya de Boccia, en totes les diferents categories, a les instal·lacions del “Polideportivo Municipal Fernando Argüelles” de la localitat d'Antequera (Màlaga) amb la participació de més de 40 jugadors/es de 24 clubs.

En la categoria BC4 (discapacitat física) el català Vasile Agache (Club MIFAS) va ser el gran dominador del Campionat, classificant-se en primera posició del seu grup després de guanyar els tres partits disputats. A les semifinals es va imposar a Ramón Prat per 7-1 i, a la gran final, va guanyar per 8-1 a Sara Aller. El català Ramón Prat va finalitzar en la quarta posició després de perdre el partit per la medalla de bronze davant Miguel Ángel Toledo (3-1).

Amb aquesta victòria, l’esportista català certifica el gran estat de forma en el que es troba i en dos mesos i mig l’espera la competició de boccia dels Jocs Paralímpics de París.