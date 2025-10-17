La V Setmana Catalana de l’Esport s’apropa al final amb nous èxits catalans

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La V Setmana Catalana de l’Esport entra en la seva recta final, però continua deixant fites memorables per a l’esport català en l’àmbit internacional. Els últims dies han estat marcats per triomfs destacats, grans actuacions i un alt nivell organitzatiu que refermen Catalunya com a escenari esportiu de primer ordre.

Domini català als Mundials d’imatge submarina

Les Illes Medes i l’Estartit han estat el marc d’un èxit històric amb els Campionats del Món de Fotosub i Vídeosub 2025. L’equip inclusiu format per Irene Bolea, Ivan Gómez i Ignasi Xavier Díaz s’ha proclamat campió amb tres ors, una plata i un bronze, convertint-se en els grans dominadors de la primera edició del Mundial de fotografia submarina inclusiva.

En la modalitat de vídeo, Xavier Salvador i Marc Collell també han deixat empremta amb una medalla d’or i un bronze, confirmant Catalunya com a referent mundial en aquesta disciplina.

La V Setmana Catalana de l’Esport

La V Setmana Catalana de l’Esport / UFEC

Hoquei herba amb projecció internacional

A Terrassa, la selecció catalana femenina d’hoquei herba va disputar dos intensos partits davant Itàlia. Malgrat les derrotes ajustades (2-4 i 0-1), l’equip català va mostrar un alt nivell competitiu, amb grans actuacions de jugadores com Franca Ferraro, i va reforçar la seva projecció en l’àmbit internacional.

Mollerussa vibra amb l’Autocross europeu

El Circuit Parc de la Serra de Mollerussa va tornar a ser capital continental amb la cinquena edició del FIA European Autocross Championship. Els millors pilots europeus van oferir un espectacle d’alt voltatge i els catalans van brillar amb força: Iván Piña es va proclamar campió en Crosscar, mentre que Quim González i Pepe Arqué van completar un podi amb clar accent català.

