V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
La V Setmana Catalana de l’Esport encara el seu gran final amb un programa internacional de luxe
La V Setmana Catalana de l’Esport encararà els seus últims dies amb un autèntic festival de competicions internacionals que convertiran Catalunya en l’epicentre esportiu del sud d’Europa. Softbol, lluita, kick-boxing, hoquei herba i activitats subaquàtiques marcaran uns dies de jornades esportives intenes, amb la participació d’equips i seleccions d’arreu del món.
Sant Boi, seu de la 3a Catalunya International Softball Cup
El Camp Municipal de Softbol de Sant Boi de Llobregat acollirà del 4 al 7 d’octubre la 3a Catalunya International Softball Cup, que reunirà tres equips d’alt nivell: la selecció d’Ucraïna, el Wooster College dels Estats Units i la selecció catalana absoluta femenina. Serà una oportunitat immillorable per veure en acció les millors jugadores d’aquest esport i gaudir d’un torneig de primer nivell.
Catalunya – França de lluita, un duel històric
La Federació Catalana de Lluita viurà un dels enfrontaments més esperats: Catalunya contra França. Seran 12 combats de wrestling amb intensitat màxima i un ambient ple d’energia. Una cita que promet emocions fortes i que reafirma la projecció internacional de la lluita catalana.
Queen of Queens Amateur Series: Catalunya vs França a Gavà
La V Setmana Catalana de l’Esport també viurà un gran espectacle de kick-boxing femení amb la celebració del Queen of Queens Amateur Series. El Poliesportiu SA-FA de Gavà serà l’escenari d’aquest duel internacional entre la selecció catalana i la selecció francesa, amb combats plens d’intensitat i emoció.
La cita tindrà lloc el 4 d’octubre a les 18.00 h i promet convertir-se en una gran festa de contacte i passió per l’esport, amb les millors competidores de tots dos països sobre el ring.
L’hoquei herba, cara a cara amb Itàlia
L’Estadi Martí Colomer de Terrassa serà escenari d’un doble repte internacional per a la selecció catalana femenina d’hoquei herba, que es veurà les cares amb la selecció italiana en dos partits (6 i 7 d’octubre). L’entrada serà gratuïta, reforçant la voluntat d’apropar l’hoquei a l’afició catalana.
Activitats subaquàtiques a l’Estartit
Les Illes Medes i l’Estartit ja es preparen per viure el Campionat Mundial de Fotosub i Vídeosub del 2025. I en el marc de la V Setmana Catalana de l’Esport, tindrà lloc tindrà lloc l'activitat 'Underwater Parasport' de fotografia submarina per a persones amb discapacitat, reforçant l’aposta per la diversitat i l’accessibilitat dins l’esport subaquàtic.
Amb aquest programa, la V Setmana Catalana de l’Esport arriba al seu gran final amb un cartell de primer nivell i amb la mirada posada en la internacionalització, la inclusió i la projecció exterior. Una setmana que ha convertit Catalunya en un escenari esportiu global i que clourà amb una gran festa del nostre esport.
