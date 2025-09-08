Esport Català
La V Setmana Catalana de l’Esport impulsa la inclusió amb el V Torneig Internacional Inclusiu d’Escacs
El torneig reunirà sis seleccions internacionals i esdevindrà la edició amb més participació internacional
La V Setmana Catalana de l’Esport continua avançant amb força, i ho fa obrint espai a la inclusió i a la diversitat amb la celebració del 5è Torneig Internacional Inclusiu d’Escacs, que tindrà lloc del 10 al 14 de setembre a l’Hotel Ilunion Les Corts de Barcelona.
Organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs, amb el suport de la Federació Catalana d’Escacs, l’Ajuntament de Barcelona i la UFEC, aquest torneig és molt més que una competició: és un model d’esport accessible, igualitari i internacional.
Un esdeveniment de referència en l’àmbit inclusiu
El torneig reunirà sis seleccions internacionals (Catalunya, la selecció femenina de la FCE, Romania, Àustria, República Txeca i Eslovènia), i esdevindrà la edició amb més participació internacional de la seva història.
Aquesta competició forma part del calendari oficial de la V Setmana Catalana de l’Esport, el gran projecte que enguany aplega més de 4.000 esportistes, 35 federacions i 55 països arreu del territori. La UFEC, com a impulsora de la iniciativa, reforça així el seu compromís amb un model d’esport obert, accessible i transformador.
Escacs per a tothom
Les partides es disputaran amb taulells adaptats i rellotges amb sintetitzador de veu, que permeten jugar en condicions d’equitat a persones cegues o amb discapacitat visual. Cada partida es juga amb un ritme de 90 minuts per jugador i 30 segons d’increment per jugada, en format lliga, en què tots els equips s’enfrontaran entre ells.
Amb aquest torneig, la V Setmana Catalana de l’Esport continua fent visible el seu objectiu de construir un país més actiu, més inclusiu i més compromès amb la diversitat. Una setmana per jugar, competir i, sobretot, avançar cap a un futur on tothom tingui lloc a l’esport.
