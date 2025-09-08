Esport Català
La V Setmana Catalana de l’Esport celebra un nou èxit internacional amb rècord al 13è Catalonia Open de dards
Calella va estar l'escenari de la competició amb la participació de més de 321 esportistes de 24 països
Catalunya continua fent història esportiva en el marc de la V Setmana Catalana de l’Esport. Aquest cap de setmana, Calella (Barcelona) ha estat l’escenari del 13è Catalonia Open, la competició de dards més important de la Península, que ha assolit un nou rècord de participació amb 321 esportistes de 24 països.
Organitzat per la Federació Catalana de Dards, el torneig ha evidenciat l'impacte creixent de l’esport català a escala internacional i ha servit per reforçar l’objectiu de la V Setmana: impulsar, internacionalitzar i visibilitzar l’esport català en totes les seves formes i disciplines.
Dards d’alt nivell en un entorn singular
La competició s’ha disputat a l’emblemàtica Fàbrica Llobet-Gurí, que ha combinat les condicions òptimes de joc amb un gran ambient. El nivell esportiu ha estat excepcional, amb la participació de figures com Jimmy van Schie, número 1 del món, que ha acabat proclamant-se campió en categoria masculina. En categoria femenina, la vencedora ha estat Lerena Ritbergen, també dels Països Baixos.
Una altra novetat destacada ha estat la digitalització en temps real de totes les dianes, fet que ha permès seguir el torneig des de qualsevol lloc del món, reforçant l’aposta pel progrés tecnològic i la projecció internacional.
Un projecte que fa país
Aquest èxit s’inscriu dins de la V Setmana Catalana de l’Esport, una iniciativa impulsada per la UFEC i la Generalitat de Catalunya, que enguany reuneix més de 4.000 esportistes de 35 federacions i 55 països, amb més de 120 jornades de competició arreu del territori.
La celebració del Catalonia Open a Catalunya no només aporta reconeixement esportiu, sinó també cohesió territorial, promoció turística i difusió dels valors de l’esport federat. La propera edició, la 14a, ja està confirmada per al 5 de setembre de 2026, amb la voluntat de seguir creixent i consolidar Catalunya com una plaça clau per als dards a escala mundial.
