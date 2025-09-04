Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT

La V Setmana Catalana de l’Esport integra la innovació amb èxit a la final de l’eRegata Costa Brava

La prova ha posat el focus en la capacitat de la tecnologia per apropar noves disciplines al territori, connectant navegants i gamers d’arreu del món en un entorn 100% digital i competitiu

Celebració de la gran final de la eRegata Costa Brava, una competició internacional

SPORT.es

La vela tradicional i l’esport electrònic han unit forces a la V Setmana Catalana de l’Esport amb la celebració de la gran final de la eRegata Costa Brava, una competició internacional que ha portat per primera vegada l’eSailing a l’eix central del programa esportiu català.

Organitzada amb la col·laboració de Play eSailing i la Federació Catalana de Vela, la prova ha posat el focus en la capacitat de la tecnologia per apropar noves disciplines al territori, connectant navegants i gamers d’arreu del món en un entorn 100% digital i competitiu.

Un podi internacional amb accent danès

La final, retransmesa en directe a través de YouTube, ha ofert un gran espectacle d’estratègia i concentració. El triomf ha estat per al danès Thomas Lybæk ≈Defix≈, que ha dominat la regata definitiva davant els millors especialistes de set països: Dinamarca, Regne Unit, Suïssa, Alemanya, Noruega, Espanya i Suècia.

Els vuit finalistes es van enfrontar virtualment al reconegut Sailing Ballena Alegre en una experiència competitiva plena d’emoció i adrenalina.

L’aposta per l’esport del futur

Amb la incorporació de la eRegata al calendari de la V Setmana Catalana de l’Esport, la UFEC i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya fan un pas endavant en la seva voluntat d’eixamplar l’impacte del projecte, donant espai a noves formes de pràctica esportiva i fomentant la digitalització, la sostenibilitat i la inclusió.

Aquesta nova disciplina s’ha convertit en un dels símbols d’una V Setmana Catalana de l’Esport més global, diversa i preparada per als reptes del futur. L’èxit d’aquesta primera edició consolida l’eSailing com una aposta innovadora dins l’ecosistema esportiu català.

