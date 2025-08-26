V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
La V Setmana Catalana de l’Esport comença amb força: gran inici a la GoldenCat 2025
SPORT.es
Amb un pavelló ple, pancartes de benvinguda i actuacions musicals, la GoldenCat 2025 ha donat el tret de sortida a una edició de rècord de la Setmana Catalana de l’Esport.
L’esport català ha tornat a encendre la seva flama amb el llançament oficial de la V Setmana Catalana de l’Esport, un projecte impulsat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, que enguany reunirà més de 4.000 esportistes de 35 federacions, provinents de 55 països d’arreu del món, amb 120 jornades de competició arreu del territori.
L’inici no podia tenir un marc més simbòlic: la GoldenCat 2025, torneig internacional d’hoquei patins que ha obert el calendari amb una jornada plena d’esport, passió i emoció. La cerimònia d’obertura a Cerdanyola del Vallès va estar marcada per un ambient festiu amb actuacions musicals, elements visuals i missatges de benvinguda als equips catalans i internacionals, que ja conviuen i competeixen en aquesta gran festa del país.
“Obrim el teló de la cinquena Setmana Catalana de l’Esport completament consolidada, amb rècord d’esportistes i països participants. Un projecte que ens permet posar en valor l’esport català i sobre tot les nostres seleccions”, ha declarat Gerard Esteva, president de la UFEC, durant la inauguració.
Catalunya, protagonista damunt la pista
Les seleccions catalanes han tingut una actuació destacada al torneig, consolidant-se com una de les grans potències del panorama internacional. L’equip femení ha aconseguit el subcampionat després d’una final emocionant contra Portugal, decidida a les faltes directes (3-4). Al llarg del torneig, Catalunya ha mostrat solidesa i esperit competitiu, amb grans victòries davant França i Alemanya.
Pel que fa a la selecció masculina, el combinat català ha pujat al podi com a tercer classificat, després de vèncer Itàlia en dos duels molt intensos. Amb un joc valent i ofensiu, han competit cara a cara amb seleccions com França i Portugal, reafirmant el nivell del nostre esport.
A més, la Youth GoldenCat ha coronat Catalunya com a campiona en la categoria sub13, mostrant el relleu generacional i el futur prometedor de l’hoquei patins català.
Un projecte per fer créixer l’esport i el país
La V Setmana Catalana de l’Esport no és només una cita esportiva, sinó una acció de país per fer visible l’esport català en totes les seves dimensions. Durant les pròximes setmanes, desenes de municipis acolliran competicions de diverses disciplines, impulsant la cohesió territorial, el reconeixement de les seleccions catalanes, la igualtat d’oportunitats i la projecció internacional del nostre esport.
