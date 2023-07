La Universitat Politècnica de Catalunya sisena a l'europeu universitari

Del 16 al 23 de juliol la Universitat Politècnica de Catalunya ha participat a l’European Universities Championship celebrat a Braga, finalitzant en una meritòria sisena posició L’equip universitari català va caure a la lluita per la cinquena posició després d’un triple empat a la fase de grups que es va determinar pels sets a favor i en contra

Del 16 al 23 de juliol la Universitat Politècnica de Catalunya ha participat a l’European Universities Championship celebrat a Braga, Portugal, finalitzant en una meritòria sisena posició. L’equip entrenat per Juanma Sánchez, ha comptat amb la participació de 12 jugadors que han militat aquesta temporada en 7 clubs catalans, excepte un jugador que ho ha fet a la Textil Santanderina de Superlliga.

L’equip universitari català, representant espanyol en categoria masculina juntament amb la Universitat de Valencia, va caure a la lluita per la cinquena posició després d’un triple empat a la fase de grups que es va determinar pels sets a favor i en contra. Ja a la segona fase, el conjunt català va guanyar tots els partits excepte el de la lluita per la cinquena plaça on va perdre amb l’equip de Valencia per un 1-3, que els convertia en sisens d’Europa.

El títol de campió d’Europa universitari masculí va ser per la West Universiy of Timisoara de Romania, mentre que el femení el va guanyar la Universitat de Bologna italiana. Només hi va haver un representant espanyol en categoria femenina, la Universitat de València, que va acabar en quarta posició.