NATACIÓ

La Universitat de Barcelona revalida el títol al Campionat de Catalunya Universitari de Natació

251107 SP not4 natacio foto (1)

251107 SP not4 natacio foto (1) / UFEC

La Universitat de Barcelona (UB) s’ha proclamat campiona del Campionat de Catalunya Universitari 2025 de natació, disputat diumenge al CN Barcelona amb la participació de dotze universitats catalanes.

La UB va superar la UAB i la UPC, que van completar el podi després d’una lluita molt ajustada fins als últims relleus. L’alt nivell competitiu es va reflectir en els nou rècords del campionat, entre els quals destaquen les marques de Maria Victoria Yegres (UB) als 400 lliure, Irene Pera (UAB) al 100 esquena, Pol Martínez (UPF) al 100 braça i Adrian del Rey (UPC) al 100 lliure.

L’equip femení de la UB va tancar la jornada amb rècord al 4×50 lliure (1:48.22), rubricant així un nou triomf col·lectiu per a la universitat barcelonina.

