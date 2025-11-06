NATACIÓ
La Universitat de Barcelona revalida el títol al Campionat de Catalunya Universitari de Natació
La Universitat de Barcelona (UB) s’ha proclamat campiona del Campionat de Catalunya Universitari 2025 de natació, disputat diumenge al CN Barcelona amb la participació de dotze universitats catalanes.
La UB va superar la UAB i la UPC, que van completar el podi després d’una lluita molt ajustada fins als últims relleus. L’alt nivell competitiu es va reflectir en els nou rècords del campionat, entre els quals destaquen les marques de Maria Victoria Yegres (UB) als 400 lliure, Irene Pera (UAB) al 100 esquena, Pol Martínez (UPF) al 100 braça i Adrian del Rey (UPC) al 100 lliure.
L’equip femení de la UB va tancar la jornada amb rècord al 4×50 lliure (1:48.22), rubricant així un nou triomf col·lectiu per a la universitat barcelonina.
- Club Brujas - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League hoy
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Lo que no se vio del Brujas-Barça: la conversación de Casadó, el lío con los juveniles, la espera de Carles Puigdemont...
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: 'Ha destruido al Liverpool
- Todos los jugadores del Barça piensan que es una táctica kamikaze
- Brujas - Barcelona, en directo: reacciones, polémicas y última hora, en vivo
- El momento de Koundé es cosa de Brujas
- Cubarsí vuelve a tope frente al Brujas