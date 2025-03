La Unió d’Esports de Catalunya reforça la projecció internacional de l’esport català a Brussel•les

Una delegació de la Unió d’Esports de Catalunya (UEC), l'entitat paraigües de l'esport català fruït de l'acord entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), ha visitat Brussel·les amb l’objectiu de reforçar la projecció internacional del teixit esportiu català i establir aliances estratègiques a nivell europeu.

Durant l’estada, la delegació ha estat rebuda per Ester Borràs, delegada del Govern a la Unió Europea, amb qui s’ha abordat la importància de l’esport català en l’àmbit internacional i les oportunitats que ofereixen els programes europeus.

A més, s’ha dut a terme una jornada de treball al Parlament Europeu, on s’han reunit amb els eurodiputats Laura Ballarín i Marcos Ros. Aquesta trobada ha servit per conèixer de primera mà els projectes europeus en matèria esportiva i intercanviar experiències sobre el paper de l’esport com a eina de cohesió i desenvolupament.

“Ha estat una jornada clau per establir sinergies i reforçar aliances. També hem fet una especial incidència per tal que tots els programes europeus arribin al teixit esportiu català”, ha assegurat Gerard Esteva, president de la UEC i de la UFEC. D’altra banda, el president de la UCEC i vicepresident de la UEC, Jaume Domingo, s’ha mostrat satisfet amb la visita on “hem presentat el nostre projecte, posant en relleu el model diferencial d’esport que tenim a Catalunya”.

La Unió d’Esports de Catalunya continua treballant per garantir que els programes europeus arribin a tot el teixit esportiu català i per consolidar la presència de l’esport català en l’escena internacional.