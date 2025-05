La Unió d’Esports de Catalunya i la Diputació de Girona signen un acord de col•laboració

La Unió d’Esports de Catalunya (UEC) i la Diputació de Girona han formalitzat un acord de col·laboració amb l’objectiu de reforçar i ampliar les oportunitats formatives adreçades a les entitats esportives de les comarques gironines.

Amb aquest conveni, ambdues institucions refermen el seu compromís amb el desenvolupament del teixit esportiu del territori, dotant els clubs i entitats d’eines i coneixements que permetin millorar la seva gestió, organització i lideratge.

A l’acte de l’acord de col·laboració hi ha assistit el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el president de la Unió d’Esports de Catalunya, Gerard Esteva; el secretari general de la Unió d’Esports de Catalunya, Josep Monràs, i el cap del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, Carles Ramonet.

"Celebrem poder sumar esforços per potenciar la formació i la professionalització de les entitats esportives, especialment en l’àmbit comarcal de Girona. Aquesta col·laboració ens permet continuar construint una xarxa esportiva cohesionada, forta i preparada per als reptes del futur", ha afirmat Gerard Esteva, president de la UEC.

Per la seva banda, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, ha assenyalat que “la contribució en la formació i millora del coneixement de totes les persones que dediquen el seu temps en la promoció i el foment de l’esport és una de les línies estratègiques del servei d’Esports de la Diputació. Treballem per coordinar-nos amb els agents esportius del territori per oferir un pla de formació conjunt”.