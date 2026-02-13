La Unió d’Esports de Catalunya constitueix el Consell de la Dona per impulsar la presència femenina en l’esport

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Unió d’Esports de Catalunya, el gran paraigua de l’esport català fruit de la suma entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), ha constituït el Consell de la Dona, un òrgan participatiu destinat a reforçar la presència femenina en l’esport català.

Aquest Consell neix com un espai transversal per a la reflexió i l’elaboració de propostes, amb la missió d’identificar desigualtats, impulsar recomanacions per garantir l’equitat, el lideratge femení, la visibilització de les dones als mitjans de comunicació, la professionalització del sector, i generar sinergies entre els diferents agents del sistema esportiu català.

El Consell està format per personalitats destacades de l’àmbit esportiu, institucional i mediàtic de Catalunya amb l’objectiu de representar la transversalitat del sector i avançar cap a una igualtat real i efectiva.

Formen part del Consell de la Dona la directora del Consell Català de l’Esport, Carme Bastida; la gerent de l’Institut Barcelona Esports, Susana Closa; l’exjugadora de basquetbol i exentrenadora assistent de l’Spar Girona, Laia Palau; la gerent del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, Alèxia Pérez; la consellera delegada de La Xarxa de televisions locals, Núria de José; la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora; la presidenta de la Federació Catalana de Pentatló, Susana Martínez; la presidenta de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL, Pepa Muñoz; la presidenta del Consell Esportiu de l’Anoia, Patrícia Illa; la presidenta del Consell Esportiu de l’Alt Penedès, Gemma Romeu; la vicepresidenta de la Federació Catalana de Handbol, Maria del Mar Latorre; i la presidenta de la Unió Esportiva Santboiana de rugbi, Aurora Bravo. En aquesta sessió constitutiva, també hi ha estat present el president de la UEC i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, i el vicepresident de la UEC i president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo.

En aquesta primera reunió, s’han determinat les principals línies de treball amb la voluntat de sumar esforços institucionals, de les federacions, clubs i consells esportius, així com des de l’àmbit comunicatiu. Des de la Unió d’Esports de Catalunya, s’ha remarcat que la creació d’aquest Consell respon a un compromís ferm amb un model esportiu més just, inclusiu i representatiu.

