La UFEC, seleccionada per formar part de Play for Pride, el projecte d'adidas Foundation que promou la inclusió LGBTQIA+ en l'esport
Sport.es
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha estat seleccionada per formar part del projecte Play for Pride, una iniciativa conjunta de l'adidas Foundation i IGLYO - The International LGBTQI Youth & Student Organisation que té per objectiu enfortir la inclusió LGBTQIA+ en l'esport de base arreu d'Europa a través de la mentoria, l'aprenentatge entre iguals i el desenvolupament organitzatiu. El projecte es desplegarà entre fins al juliol del 2029.
Play for Pride, a través de nou organitzacions, vol contribuir a transformar les estructures perquè les persones joves LGBTQIA+ puguin practicar esport, formar-hi part i liderar-hi projectes en igualtat de condicions.
Un model de mentoria entre entitats LGBTQIA+ i esport de base
El tret distintiu del projecte és el seu model de mentoria, que agrupa associacions LGBTQIA+, clubs esportius de base i entitats que utilitzen l'esport com a eina de transformació social. A través d'autoavaluacions, aprenentatge entre iguals i plans d'acció per a la inclusió, les organitzacions sòcies enforteixen la seva capacitat per generar canvis organitzatius duradors.
Tres organitzacions especialitzades en drets LGBTQIA+ hi participen com a entitats mentores, aportant la seva expertesa i experiència pràctica en inclusió LGBTQIA+: LGBT Youth Scotland (Escòcia), LGBT Forum Progress (Montenegro) i ACATHI (Catalunya). Hi participen també sis organitzacions esportives de base: Walsall FC Foundation i Track Academy (Regne Unit), Cross Cultures Project Association (Bòsnia i Hercegovina), FK Breznica (Montenegro), i La Rotllana i la UFEC (Catalunya). L'adidas Foundation és el soci coordinador del projecte, mentre que IGLYO hi aporta l'expertesa en drets i inclusió de les persones joves LGBTQIA+.
Al llarg dels tres anys de projecte, la UFEC treballarà conjuntament amb federacions esportives, clubs i centres esportius municipals per desenvolupar eines, coneixements i pràctiques que puguin incorporar-se al seu funcionament quotidià i contribuir a entorns esportius lliures de discriminació. L'entitat representa 71 federacions esportives i més de 12.500 clubs arreu de Catalunya, un abast que permet que els aprenentatges del projecte arribin a una part significativa del teixit esportiu del país. La UFEC ja acompanya organitzacions esportives en l'abordatge de barreres relacionades amb el gènere, la discapacitat, l'origen socioeconòmic i la discriminació, i Play for Pride li permetrà incorporar-hi la mirada específica de la inclusió LGBTQIA+ a partir de l'experiència de les entitats mentores.
"Formar part de Play for Pride ens permet treballar amb les federacions, els clubs i els centres esportius catalans perquè les persones joves LGBTQIA+ hi trobin entorns segurs i lliures de discriminació. Ho farem amb eines concretes -protocols, formació i recursos- i amb l'experiència d'entitats que fa anys que hi treballen", ha assenyalat Gerard Esteva, president de la UFEC.
Les organitzacions sòcies es van reunir recentment a Brussel·les en l'acte inaugural del projecte, on van compartir experiències i reptes, van establir els primers vincles i van començar a teixir sinergies de cara als propers tres anys de treball conjunt. En nom de la UFEC, hi va assistir la responsable del Departament d’Acció Social i Internacional, Milena de Murga.
Play for Pride és una iniciativa conjunta de l'adidas Foundation i IGLYO que té per objectiu enfortir la inclusió LGBTQIA+ en l'esport de base arreu d'Europa a través de la mentoria, l'aprenentatge entre iguals i el desenvolupament organitzatiu.
La missió de l'adidas Foundation és aprofitar el poder transformador de l'esport per afrontar alguns dels reptes socials i ambientals més urgents del món actual, mitjançant l'acció directa, el desenvolupament de capacitats i l'advocacy amb organitzacions sòcies afins de tot el món. Creada per adidas el 2023, l'adidas Foundation és una entitat sense ànim de lucre independent que manté vincles estrets amb adidas AG, però que és completament autònoma i no és propietat seva ni està governada per aquesta.
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