ESPORT CATALÀ
La UFEC reuneix més de 300 persones de l’àmbit esportiu, institucional, econòmic i social a la Diada de Sant Jordi
UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha commemorat avui la Diada de Sant Jordi amb una recepció institucional a la seva seu de Barcelona. S’han aplegat més de 300 representants de l’àmbit esportiu, polític, institucional, econòmic i social del país en un acte que ha combinat cultura i esport.
La jornada ha tingut com a acte central la presentació de la Medalla dels Campions de Catalunya, la qual s’ha lliurat a l’esportista olímpic d’esquí alpí Quim Salarich, i a l’esportista paralímpic també d’esquí alpí Javier Marcos, els quals van participar en els darrers Jocs d’Hivern de Milano-Cortina. Enguany, la medalla ha estat dissenyada per Ivan Forcadell, artista multidisciplinari amb una trajectòria destacada en àmbits com la pintura, l’escultura, la instal·lació, el videoart i la performance.
A continuació, s’ha presentat el llibre “David Moner, l’home que feia avançar la barca”, escrit pel periodista Jordi Basté i il·lustrat per l’artista Ivan Forcadell. Aquest llibre recull la vida de qui fou president de la UFEC durant 18 anys. També, hi ha participat la directora de Vegueta Ediciones, Eva Moll, i les filles de David Moner, Deborah i Mònica Moner. Després de la presentació, Basté i Forcadell han signat exemplars de l’obra a les persones assistents, que també han rebut una rosa commemorativa.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha valorat molt positivament la jornada: “Hem viscut una gran diada del Sant Jordi amb tot el teixit esportiu català i personalitats que han volgut compartir aquest moment de l’entrega de la Medalla dels Campions de Catalunya a esportistes dels Jocs Olímpics i Paralímpics, i el reconeixement a David Moner”. “Aquest llibre ret homenatge a qui ha estat el profeta de l’esport, la persona que va posar les bases de l’èxit de l’esport català i va projectar la UFEC”, ha afirmat.
El periodista Jordi Basté ha ressaltat la importància d’explicar a les futures generacions, a través d’aquest llibre editat per la UFEC, la figura de David Moner en la promoció de les federacions i la projecció internacional de l’esport català.
David Moner va ser president de UFEC des de 1996 a 2014 i president del Comitè Olímpic Català. A més, va ser president de la Federació Catalana de Rem i de la de Natació, membre del Tribunal Arbitral de l’Esport del COI, i també va estar vinculat al Club Natació Banyoles com a nedador, entrenador i directiu. Va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2010.
Entre altres personalitats, han assistit a la recepció el secretari general de l’Esport, Abel Garcia; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president Artur Mas; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, l’exvicepresidenta institucional del FCBarcelona, Elena Fort; el director de Relacions Institucionals del RCD Espanyol, Xavier Andreu; així com una nodrida representació de totes les federacions catalanes.
