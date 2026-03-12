UFEC
La UFEC reivindica el lideratge femení en l’esport en un acte pel Dia Internacional de la Dona
'Premi Dona i Esport' a Laia Palau
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha celebrat un acte per reivindicar el lideratge femení en l’esport, on s’ha posat el focus en la necessitat d’una representació justa i lliure d’estereotips als mitjans de comunicació.
Amb el títol “Dones líders, visibles i referents”, més de 80 persones s’han reunit amb motiu del Dia Internacional de la Dona a la seu de la UFEC per refermar el compromís per a la igualtat de gènere i contribuir a fer que l’esport sigui més inclusiu i equitatiu.
L’acte també ha servit per reconèixer la trajectòria de Laia Palau, una de les figures més destacades del bàsquet internacional, que ha rebut el Premi Dona i Esport de la UFEC.
La secretària general de la UFEC, Isabel Pérez, ha explicat que compromís de l’entitat amb la promoció de la igualtat de gènere, l’impuls d’iniciatives per fomentar el lideratge femení i la presència de dones en els espais de decisió. En aquest sentit, l’entitat ha obtingut la certificació internacional ISO en igualtat, un reconeixement a l’excel·lència de les polítiques en aquesta matèria, en què s’ha valorat l’alt nivell d’execució del Pla d’Igualtat i la bretxa salarial equiparada nul·la.
