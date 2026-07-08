ESPORT CATALÀ
La UFEC reconeix el talent i el lideratge femení de l'esport català en la Gala Dona i Esport 2026
Araceli Segarra (es commemoren els 30 anys de la seva pujada a l’Everest), Elena Fort, Sonia Colomar, Anna Pruna, Mireia Vicente i el projecte FemFutFem de la Federació Catalana de Futbol han rebut els guardons com a referents
L'esport català ha reconegut aquest dimarts algunes de les dones que han contribuït a transformar el sector des de l'àmbit esportiu, directiu, institucional i empresarial en el marc de la Gala Dona i Esport 2026.
L'acte, organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, ha reunit representants del món esportiu, institucional i empresarial en una cita que vol posar en valor referents femenins que contribueixen a construir un esport més igualitari i inspirador per a les noves generacions.
La gala ha distingit la trajectòria i la tasca de diverses professionals vinculades a l'esport català. L'alpinista Araceli Segarra ha rebut el Premi a la Trajectòria Esportiva en el 30è aniversari de la seva pujada a l'Everest; mentre que l'advocada i vicepresidenta institucional del FC. Barcelona, Elena Fort, ha estat reconeguda en la categoria de Dona Directiva.
Per la seva banda, la directora territorial del banc Santander a Catalunya, Sonia Colomar, ha rebut el guardó Dona i Empresa; i Anna Pruna, qui fou la primera dona secretària general de l'Esport, ha estat distingida pel seu Lideratge Institucional.
Entre les iniciatives premiades destaca FemFutFem, de la Federació Catalana de Futbol, distingida com al millor Projecte social per la seva contribució a l'impuls i la promoció del futbol femení. La periodista de 3cat Mireia Vicente ha completat el palmarès amb el Premi a la Comunicació Esportiva.
La gala ha comptat amb la presència de la directora del Consell Català de l'Esport, Carme Bastida; la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sonia Guerra; i, en representació de la UFEC, el seu president Gerard Esteva, la vicepresidenta Maribel Zamora, i la secretària general, Isabel Pérez, així com les presidentes de federacions esportives, que formen part de la Comissió de la Dona de la UFEC.
Referents femenins per a una nova generació de lideratge esportiu
La cita també ha servit per graduar una nova promoció d'onze dones del postgrau Women Executive Sports Education (WESE), un programa pioner impulsat per la UFEC amb el suport del Departament d'Esports, que s'ha consolidat com una formació de referència en el desenvolupament del lideratge femení dins del sector esportiu.
La nova promoció se suma al total de 70 professionals que han passat pel programa des de la seva creació, reforçant una xarxa de lideratge femení cada vegada més present en federacions, clubs, institucions i empreses vinculades al sector esportiu.
Durant l'acte, el president de la UFEC, Gerard Esteva, ha destacat "el compromís de la UFEC per impulsar el lideratge femení i donar visibilitat a dones referent que, amb la seva trajectòria, transformen l'esport català i inspiren les noves generacions". Esteva també ha subratllat que aquest compromís de l'entitat "es tradueix en accions concretes, com l'aposta per la formació en lideratge femení WESE i en les polítiques de la UFEC, reconegudes internacionalment amb la certificació ISO en igualtat".
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