UFEC
La UFEC reconeix el talent i el lideratge femení de l'esport català en la Gala Dona i Esport
Referents en diferents àmbits de l'esport van ser reconegudes
Sota el lema «Liderant el joc, transformant l’esport», la Gala Dona i Esport 2026 ha reconegut la trajectòria i el lideratge de dones referents que, des de diferents àmbits, impulsen la transformació de l’esport i obren camí a les noves generacions.
L’alpinista Araceli Segarra ha rebut el Premi a la Trajectòria Esportiva en el 30è aniversari de la seva pujada a l’Everest; mentre que l’advocada i vicepresidenta institucional del FC. Barcelona, Elena Fort, ha estat reconeguda en la categoria de Dona directiva. Per la seva banda, la directora territorial del banc Santander a Catalunya, Sonia Colomar, ha rebut el guardó Dona i empresa; Anna Pruna, qui fou la primera dona secretària general de l’Esport, ha estat distingida pel seu Lideratge institucional; i la periodista de 3cat Mireia Vicente ha completat el palmarès amb el Premi a la Comunicació esportiva. La iniciativa FemFutFem, de la Federació Catalana de Futbol, ha estat distingida com al millor Projecte social per l’impuls del futbol femení.
L’acte, organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, ha comptat amb la presència de la directora del Consell Català de l’Esport, Carme Bastida; la secretària general d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sonia Guerra; i, en representació de la UFEC, el seu president Gerard Esteva, la secretària general, Isabel Pérez, i la vicepresidenta i presidenta de la Federació Catalana de Vòlei, Maribel Zamora, així com les presidentes de federacions, que formen la Comissió de la Dona de la UFEC.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha destacat "la importància d’impulsar el lideratge femení i donar visibilitat a dones referent que, amb la seva trajectòria, transformen l’esport". També ha subratllat que el compromís de l’entitat “es tradueix en accions concretes, com l’aposta per la formació en lideratge femení WESE i les polítiques de la UFEC, reconegudes internacionalment amb la certificació ISO en igualtat".
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