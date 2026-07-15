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La UFEC presenta l’estratègia per promoure la representació de les dones esportistes als mitjans de comunicació
La publicació, elaborada en el marc del projecte europeu POWER, ofereix recomanacions adreçades a periodistes i professionals de la comunicació per afavorir una obertura més equitativa, inclusiva i lliure d’estereotips de les dones esportistes
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha presentat avui l'estratègia i les directrius per a una representació justa de les dones esportistes als mitjans de comunicació, una eina adreçada a periodistes, professionals de la comunicació i creadors de contingut per promoure una representació més equitativa, inclusiva i lliure d'estereotips de les dones esportistes als mitjans de comunicació.
La presentació ha tingut lloc durant una jornada formativa celebrada a la seu de la UFEC, en el marc del projecte europeu POWER (The Portrayal of Women Athletes in Sports Media), finançat pel programa Erasmus+ Sport de la Unió Europea.
La guia neix d'una constatació documentada per la recerca del projecte: les dones esportistes ocupen menys del 10 % de la cobertura esportiva total a Europa i, quan hi apareixen, s'han detectat enfocaments centrats en l'aparença, les emocions o la vida personal, en detriment de les seves habilitats, el seu lideratge i la seva professionalitat.
Una guia per transformar la comunicació esportiva
L'estratègia i les directrius POWER, liderada per la UFEC, estan concebudes com un estàndard professional europeu per al seu ús quotidià. La guia inclou llistes de verificació per revisar els continguts abans de publicar-los, criteris de llenguatge, d'imatge i d'estructura narrativa, eines d'autoavaluació per a redaccions i departaments de comunicació, i exemples reals de bones pràctiques internacionals.
L'objectiu és contribuir a una representació més justa de les esportistes als mitjans de comunicació i afavorir un canvi en la narrativa sobre l'esport femení.
El document s'estructura al voltant de les cinc bretxes identificades per la recerca del projecte: la manca de visibilitat i regularitat de la cobertura; la limitada diversitat narrativa; la bretxa estructural derivada del domini del futbol masculí; la representació visual estàtica i poc empoderadora; i l'absència de mecanismes de governança i responsabilitat institucional. Per a cadascuna, la guia proposa un objectiu, mesures concretes i indicadors mesurables de progrés.
L'estratègia es fonamenta en una recerca transnacional desenvolupada a Grècia, Espanya, Portugal, Itàlia, Hongria i Bulgària, que ha combinat revisió bibliogràfica, anàlisi de continguts de premsa, televisió, mitjans digitals i xarxes socials, grups focals amb esportistes i periodistes, i una enquesta a 720 persones.
En el cas espanyol, la recerca destaca una paradoxa: malgrat els grans èxits de l'esport femení d'elit, la visibilitat mediàtica continua sent irregular i efímera, amb pics durant els grans tornejos i una forta caiguda posterior. La bretxa principal identificada és la de la diversitat narrativa: les dones apareixen com a protagonistes puntuals, però poques vegades com a expertes, analistes o líders.
La publicació ofereix recomanacions pràctiques per a periodistes, professionals de la comunicació i creadors de contingut sobre aspectes com la visibilitat de les esportistes, l'ús d'un llenguatge inclusiu, el tractament informatiu lliure d'estereotips i la generació de referents femenins en l'àmbit esportiu.
Un informe que evidencia els reptes de la representació de les esportistes
L'Informe sobre la representació de les esportistes als mitjans esportius posa de manifest que la representació de l'esport femení als mitjans esportius continua sent insuficient. Entre les principals conclusions destaca que, entre els mitjans analitzats com a mostra representativa, menys del 5 % de les portades esportives estan protagonitzades per dones, mentre que el 60 % dels mitjans esportius analitzats no publica continguts sobre esport femení a les xarxes socials.
Així mateix, entre un 22 % i un 29 % de les informacions sobre esportistes contenen estereotips de gènere i la televisió va dedicar únicament 16 minuts a l'esport femení durant els vuit mesos analitzats.
El compromís de la UFEC amb la igualtat
La presentació d'aquesta guia s'emmarca en l'aposta de la UFEC per impulsar la igualtat de gènere en l'esport a través d'iniciatives que fomenten una major participació, lideratge i visibilitat de les dones en tots els àmbits de l'ecosistema esportiu. "La igualtat de gènere no és una declaració d'intencions, sinó un compromís real, mesurable i reconegut internacionalment. Hem obtingut la certificació ISO 53800 en igualtat de gènere, validada per Bureau Veritas, hem signat la declaració internacional Brighton Plus Helsinki per la igualtat i impulsem el postgrau pioner de lideratge femení WESE, que ja ha format 70 dones directives", ha dit Isabel Pérez.
En aquest sentit, el president Gerard Esteva ha posat en valor el paper dels mitjans de comunicació com a agents clau per construir referents i contribuir a una representació més justa i igualitària de les dones esportistes. "El lideratge del projecte Power per part de la UFEC situa Catalunya al capdavant d'un canvi que és tant estratègic com de país: transformar la manera com es representen les dones esportistes. L'esport té un paper transformador per a la nostra societat", ha remarcat.
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