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UFEC

La UFEC presenta l’estratègia i directrius per promoure una representació justa de les dones esportistes als mitjans de comunicació

S’emmarca en el projecte europeu POWER (The Portrayal of Women Athletes in Sports Media), finançat pel programa Erasmus+ Sport de la Unió Europea

Isabel Pérez, presentant l'estratègia

Isabel Pérez, presentant l'estratègia / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha presentat l’estratègia i les directriusper a una representació justa de les dones esportistes als mitjans de comunicació, una eina adreçada a periodistes, professionals de la comunicació i creadors de contingut per promoure una representació més equitativa, inclusiva i lliure d’estereotips de les dones esportistes als mitjans de comunicació. S’emmarca en el projecte europeu POWER (The Portrayal of Women Athletes in Sports Media), finançat pel programa Erasmus+ Sport de la Unió Europea.

La guia neix de la constatació que les dones esportistes ocupen menys del 10 % de la cobertura esportiva a Europa i que, sovint, la informació posa el focus en aspectes personals o estètics per sobre dels seus mèrits esportius. Per revertir aquesta situació, ofereix recomanacions pràctiques sobre llenguatge, imatge i narrativa, així com eines per ajudar els professionals de la comunicació a generar una representació més justa de l’esport femení.

L’informe, liderat per la UFEC, elaborat en el marc del projecte, també evidencia la desigualtat existent: menys del 5 % de les portades esportives analitzades estan protagonitzades per dones, el 60 % dels mitjans esportius estudiats no publica continguts sobre esport femení a les xarxes socials i entre un 22 % i un 29 % de les informacions contenen estereotips de gènere.

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La secretària general de la UFEC, Isabel Pérez, ha destacat el compromís de l’entitat amb la igualtat de gènere, certificada amb la ISO 53800 i iniciatives com el postgrau WESE i la signatura de la declaració Brighton Plus Helsinki. El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha remarcat que el projecte POWER situa Catalunya al capdavant d’un canvi per impulsar una representació més justa de les dones esportistes als mitjans de comunicació.

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