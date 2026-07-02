UFEC
La UFEC presenta una guia per fomentar una representació més justa de les dones esportistes als mitjans
La guia es presentarà el 15 de juliol a les 10 del matí a la seu de la UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) presentarà el pròxim 15 de juliol una guia destinada a promoure una representació més equitativa de les dones esportistes als mitjans de comunicació.
La iniciativa s'emmarca en el projecte europeu POWER – The Portrayal of Women Athletes in Sports Media, finançat pel programa Erasmus+ Sport, que té com a objectiu impulsar una comunicació esportiva més inclusiva i contribuir a combatre els biaixos de gènere en la cobertura informativa.
La guia ofereix eines i recomanacions pràctiques per afavorir una representació més justa de les dones esportistes i està especialment adreçada a professionals de la comunicació.
La sessió s’iniciarà a les 10 a la seu de la UFEC amb la presentació institucional. La jornada continuarà amb diverses sessions formatives i networking durant tot el matí centrades en qüestions com els biaixos de gènere i els estereotips en els mitjans esportius, la narrativa inclusiva i el periodisme ètic, la representació visual i l'enquadrament mediàtic, la diversitat narrativa i el llenguatge sensible al gènere, així com la governança, la responsabilitat i les polítiques d'igualtat dins de les organitzacions de comunicació. Per assistir-hi, cal confirmar assistència a premsa@ufec.cat
Una realitat encara marcada per la desigualtat
La guia es fonamenta en la recerca desenvolupada en el marc del projecte POWER, que evidencia que la representació de les dones esportistes continua sent molt inferior a la dels homes tant als mitjans tradicionals com a les plataformes digitals.
Entre les principals conclusions de l'estudi destaquen que menys del 5 % de les portades esportives a Catalunya i a Espanya estan protagonitzades per dones, mentre que el 60 % de les publicacions a les xarxes socials dels mitjans esportius no inclouen continguts sobre esport femení.
L'anàlisi també assenyala que a Catalunya, la presència de l'esport femení als mitjans només arriba al 25 %, una xifra encara lluny de la paritat. I, entre un 22 % i un 29 % dels continguts sobre dones esportistes continuen reproduint estereotips de gènere. A més, la televisió només va dedicar 16 minuts a l'esport femení durant un període de vuit mesos analitzat, mentre que aquest àmbit només rep entre el 0,5 % i el 7 % de la inversió global en patrocinis.
Amb aquesta iniciativa, la UFEC reafirma el seu compromís amb la igualtat en l'esport i fa una crida als mitjans de comunicació perquè esdevinguin agents actius en la construcció d'una cobertura esportiva més diversa, equilibrada i representativa.
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