La UFEC, present en els premis Alella Valora l’Esport

La UFEC va ser present a L'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella on el dilluns 8 de juliol es va celebrar la festa de l'esport alellenc, amb la vuitena edició dels reconeixements esportius "Alella Valora l'Esport" que organitza l'Ajuntament per destacar i agrair l'esforç i el treball realitzat per esportistes i club esportius del municipi al llarg de la temporada 2023-2024. Prop d'un centenar d'esportistes, de diferents categories i disciplines esportives, han rebut enguany algun d'aquests reconeixements en un acte que va reunir més de 250 persones.

Enguany, a més dels reconeixements inclosos en les bases, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya conjuntament amb l’Ajuntament d’Alella, han lliurat un premi especial consistent en l'abonament d'un any al Complex Esportiu Municipal a nou esportistes alellencs i alellenques en reconeixement de la seva trajectòria esportiva. Els guardonats i guardonades amb aquest reconeixement van ser: Leyre Gomez Vivas- Rugby- FC Barcelona; David Martinez Corbalan- Pilot d'Enduro; Violeta PratOyrer- Taekwondista- EIE Alella; Victoria Tihomirova- EIE Alella; Roger Bel Alabau- Natació Adaptada- CN Barcelona; Sergi del Rio Santamaria- Pentatló Modern; Nora Garcia de la Casa – Vela- Club Nàutic El Masnou; Daniel Garcia de la Casa- Vela- Club Nàutic El Masnou; i Pol Badia Mateu- Vela- Club Nàutic El Balis.