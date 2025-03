La UFEC premia a Anna Comet, atleta de Trail Running que va compaginar la maternitat amb la competició d’alt rendiment, en l’acte de reivindicació de la dona en l’esport

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha organitzat, amb motiu del 8M: Dia Internacional de la Dona, un acte de reconeixement i divulgació de la dona esportista per la igualtat en l’esport.

Més de 80 persones s’han reunit a la seu de la UFEC per adherir-se a una jornada reivindicativa on s’ha entregat el ‘Premi UFEC per la igualtat en l’esport 2025’ a l’atleta d’alt rendiment de Trail Running i entrenadora Anna Comet (Girona, 1983). Compta amb una història de superació sobre la seva lluita on la maternitat no l’ha obligat a renunciar a competir en l’elit.

Posteriorment, s’ha presentat la cinquena edició del WESE (Women Executive Sports Education): el primer postgrau que té el propòsit d'apoderar les dones directives del món de l'esport per a desenvolupar el seu lideratge personal i rol directiu, creant una veritable xarxa de poder femení. A més, s’ha presentat el projecte europeu de la UFEC GAP Women, que té l’objectiu d’eliminar la bretxa de gènere en l’esport federat i promoure l’esport integrador i sostenible.