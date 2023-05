La UFEC potencia sinergies per a l’esport català a l’EuSport Forum 2023

Ha estat present a l’EuSport Forum 2023, que s’ha celebrat a Estocolm, Suècia Representada pel seu president, Gerard Esteva; i la cap dels Departaments d’Acció Social i Internacional, Milena de Murga

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha estat present, com cada any, a l’EuSport Forum 2023, que s’ha celebrat aquesta setmana a Estocolm (Suècia). Es tracta de la principal plataforma de diàleg estructurat entre la Comissió Europea i les parts interessades de l'esport, on es debaten els principals reptes, oportunitats i el futur de l'esport a la UE.

En aquest sentit, la UFEC ha estat representada pel seu president, Gerard Esteva; i la cap dels Departaments d’Acció Social i Internacional, Milena de Murga. Aquest Fòrum ha estat una bona oportunitat per definir les polítiques de l’esport amb la Unió Europea, mantenir el contacte amb els principals actors internacionals i buscar sinergies per les diferents federacions i clubs esportius catalans.

L’EuSport Forum 2023 és un punt de trobada central entre les organitzacions esportives, els representants de les institucions de la UE i els Estats membres que intercanvien opinions sobre les polítiques esportives actuals i futures. El Fòrum d'enguany ha tractat algunes de les qüestions més actuals del sector de l'esport, amb un focus especial en la integritat, el bon govern i la igualtat de gènere.

El Fòrum també ha abordat la sostenibilitat dels grans esdeveniments esportius, la importància de l'esport per a la salut física i mental, així com la millor manera de donar suport als atletes en el desenvolupament d'habilitats i qualificacions durant i després de la seva carrera esportiva. Unes prioritats alineades als projectes Erasmus Plus Sport que lidera la UFEC, com el Gap Women, programa que té l’objectiu d’eliminar la bretxa de gènere en l’esport federat i promoure l’esport integrador i sostenible; i el Green Team, amb el qual es busca fomentar esdeveniments esportius sostenibles, ecològics i inclusius.