ESPORT CATALÀ
La UFEC participa en l’ofrena floral de la Diada de Catalunya i demana dignificar el finançament de l’esport català
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha participat aquest dijous en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
A l’acte hi ha assistit una delegació encapçalada pel president de la UFEC, Gerard Esteva, acompanyat per presidents i presidentes de diverses federacions esportives catalanes.
En declaracions posteriors, Esteva ha recordat que “l’esport sempre ha estat al costat de Catalunya i ara cal que Catalunya estigui al costat de l’esport. Instem a un finançament digne per a l’esport català, on en els darrers 15 anys s’han retallat 1.000 milions d’euros”.
