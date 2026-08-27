UFEC
La UFEC participa amb cinc famílies a l'European Family Festival a Letònia
El festival europeu a Riga va reunir a casi un centenar de families per promoure l'activitat física
Cinquanta famílies procedents de diversos països europeus s'han trobat a Riga (Letònia) en el marc del «Home & Heart: European Family Festival», l'acte central d'un projecte Erasmus+ Sport que promou l'activitat física en família, la inclusió social i el reforç del sentiment de pertinença a la UE.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), una de les entitats sòcies del projecte, hi ha participat amb cinc famílies.
Amb més de 30 esports i activitats físiques, el festival ha aplegat famílies amb bagatges culturals, socials i vitals ben diversos. Les cinc famílies acompanyades per la UFEC han competit a l'European Family Cup, la prova que ha centrat el programa del festival i en què l'accent s'ha posat en la cooperació, el suport mutu i l'experiència de ser actius.
El coneixement recollit durant el projecte «Home & Heart» es convertirà en recursos pràctics i orientacions per a famílies, entitats esportives i responsables institucionals, disponibles a través del Digital Knowledge Hub. És un projecte cofinançat per la Unió Europea.
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