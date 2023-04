UFEC i Òmnium Cultural s’alien per potenciar l’ús del català amb la campanya ‘L’esport treu la llengua’

Una seixantena de federacions i els principals clubs del país s’adhereixen a un manifest que reivindica el català a l’esport

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i Òmnium Cultural s’uneixen per potenciar l’ús social del català a l’esport, juntament amb les federacions i clubs esportius de Catalunya, a través de la campanya L’esport treu la llengua. Seixanta federacions, i els principals clubs esportius del país s’han compromès a treballar i col·laborar per augmentar l’ús del català als equips, mitjançant un manifest presentat avui a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Mar Bella, davant d’un centenar de persones representants del món de l’esport.

A més, Òmnium, la UFEC, els clubs i les federacions adherides han fet una crida a tots els clubs esportius catalans, afició, jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores, àrbitres, famílies, mitjans de comunicació i a la societat en general a sumar-se a aquest manifest, al web esportencatala.cat.

Gerard Esteva, president de la UFEC, ha volgut destacar la importància d’aquesta campanya, ja que “cal que veiem l’esport com una eina atractiva per seduir la població per la promoció de l’ús social del català. Cal el compromís de les juntes directives, entrenadors i entrenadores i esportistes, i anar tots junts de la mà”. “Buscàvem una campanya d’aquestes característiques per a defensar el català. Avui estem amb el millor equip per guanyar aquest partit”, ha afegit Esteva que també ha volgut recalcar: “L’esport és la millor eina per promoure l’ús del català, perquè com deia el nostre primer president Pompeu Fabra, ‘La millor manera d’entrar a qualsevol casa del país és a través de l’esport’”.

“Reivindiquem el català com eina de cohesió social i d’autoestima col·lectiva. Volem el català ben viu, i, per això ens posem mans a l’obra per multiplicar l’aliança arreu del país”, ha assegurat el president d’Òmnium, Xavier Antich, que també ha manifestat la voluntat de “col·laborar amb els clubs, federacions i persones adherides, aportant eines, recomanacions, plans pilots i mans per enfortir junts el català a cada esport, a cada equip, des dels més petits als més grans”.

Kira Menén, presidenta de la Federació Catalana de Korfbal, una de les federacions que participa en competicions internacionals com a selecció catalana, també ha intervingut fent una crida a què les altres federacions esportives de Catalunya i als seus respectius clubs se sumin a aquesta campanya, sempre amb l’objectiu “d’aconseguir el màxim nombre d’adhesions i generar accions per travessar fronteres i així arribar a la màxima gent possible”. També ha afegit que “els nostres esportistes tenen el gran honor de representar el nostre país, Catalunya, en les competicions internacionals a través de la selecció catalana, i amb orgull onegen la nostra senyera i parlem la nostra llengua arreu del món”.

La presentació de l’acte L’esport treu la llengua, que ha estat conduït per la periodista Anna Freixa, ha conclòs amb la lectura del manifest per l’esport en català, a càrrec d’Helena Rigol, jugadora de la federació catalana de voleibol.

Accions de campanya

A més, Òmnium, UFEC i clubs han anunciat un seguit d’accions previstes als principals esdeveniments esportius del país per animar a tothom a compartir el català a l’esport i sumar adhesions al manifest. La primera acció es durà a terme al partit FC Barcelona - Atlético de Madrid, aquest diumenge 23 d’abril, al Camp Nou.