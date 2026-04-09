La UFEC obté les certificacions internacionals ISO en matèria de mediambient, qualitat i igualtat
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha obtingut les certificacions internacionals ISO en matèria d’igualtat, qualitat i sostenibilitat i medi ambient, un reconeixement global que confirma l’excel•lència de les polítiques que l’entitat ha impulsat en aquests àmbits estratègics.
Amb l’informe favorable de l’organisme independent BureauVeritas, la UFEC ha superat les auditories corresponents a les normes ISO 53800, ISO 9001 i ISO 14001, que acrediten el compliment dels estàndards internacionals en igualtat de gènere, gestió de la qualitat i sostenibilitat ambiental.
Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat
Pel que fa a la certificació ISO 14001:2015, la UFEC demostra una integració sòlida de la sostenibilitat en la seva estratègia i operativa, amb la incorporació de la variable ambiental en la presa de decisions i en la gestió diària de les instal•lacions.
Entre els punts forts, es destaca una planificació ambiental estructurada i anticipativa, amb un anàlisi dels riscos i oportunitats per emprendre mesures proactives en l’àmbit mediambiental, i la implantació de plans d’autoprotecció. Així mateix, es valora positivament l’aposta per les energies renovables i l’eficiència energètica i hidràulica a les instal•lacions que gestiona la UFEC, com la incorporació de plaques fotovoltaiques que contribueixen a estalviar fins a un 40 % d’energia i reduir 155 tones de CO2 anuals, una planta de biomassa, així la instal•lació d’una nova planta al Centre Municipal d’Estació del Nord de Barcelona que permet reutilitzar fins al 98 % de l’aigua del rentat dels filtres de la piscina i estalviar 710.000 litres d’aigua anuals.
Gestió excel·lent i orientada a la millora contínua
En l’àmbit de la qualitat, la certificació ISO 9001:2015 posa en valor la consolidació d’un sistema de gestió eficient. L’auditoria destaca especialment el lideratge de la direcció en la definició i seguiment dels objectius estratègics, així com una clara orientació cap a la millora contínua dels serveis.
També es valora molt positivament la gestió de la formació, amb un enfocament cap als àmbits de compliance i la bona gestió, entre d’altres, així com l’ús d’eines tecnològiques i un sistema de gestió de talent enfocat al desenvolupament professional de les persones treballadores. Un altre dels elements diferencials és el funcionament del sistema multisite, que garanteix una gestió centralitzada i coordinada, assegurant que totes les seus operin sota els mateixos estàndards de qualitat.
Excel·lència en igualtat i mesures innovadores
L’auditoria destaca com a èxit l’alt nivell d’implantació de les iniciatives previstes al Pla d’Igualtat 2024 - 2027. A més, l’informe valora positivament les mesures innovadores establertes en els àmbits de cultura corporativa, desenvolupament professional, formació i condicions laborals.
Es tracta d’una fita rellevant que situa l’organització com a capdavantera en el sector. Com a resultat d’aquestes polítiques, es ressalta la paritat en el conjunt de les persones treballadores a la UFEC i l’equilibri en l’estructura retributiva, amb una bretxa en salaris normalitzats totalment nul•la.
Impacte extern i lideratge en l’esport
La UFEC impulsa diversos projectes per a la promoció de la igualtat i la inclusió en l’esport, essent un model per a les federacions i clubs. Com a exemple, la UFEC ha liderat el programa europeu Gap Women Project per eliminar la bretxa de gènere a l’esport federat; ha promogut el primer postgrau de lideratge esportiu femení (WESE) que enguany celebrarà la seva sisena edició; ha organitzat l’International Women in Sports Congress i ha signat el tractat internacional Brighton Plus Helsinki Declaration per la igualtat de gènere en l’esport. També està participant en el projecte POWER (“The Portrayal of Women Athletes in Sports Media”), una iniciativa pionera finançada pel Programa Erasmus+ Esport que té com a objectiu transformar la manera com les dones esportistes són representades als mitjans de comunicació.
Aquesta determinació i el conjunt d’iniciatives posades en marxa posicionen la Unió de Federacions Esportives de Catalunya com un model d’organització atractiu on desenvolupar la carrera professional.
