UFEC
La UFEC i Mutuacat renoven la seva aliança per un esport més segur i saludable
L'acord pretén impulsar conjuntament iniciatives al voltant de l'esport federat, la salut, la prevenció i el benestar
Mutuacat i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) han subscrit un acord de col·laboració per impulsar conjuntament iniciatives al voltant de l'esport federat, la salut, la prevenció i el benestar. El pacteconsolida un vincle estratègic entre dues entitats que comparteixen l'aposta per un model esportiu segur, saludable i alineat amb els valors que defineixen l'esport català.
El conveni l’han formalitzat el president de la UFEC, Gerard Esteva, i l'adjunt a la Direcció General de Mutuacat, Leo Martínez. Amb la seva signatura, la mutualitat referma el seu paper com a partner mèdic oficial de l'entitat que representa les 71 federacions, 12.500 clubs i 850.000 esportistes del país, una distinció que reconeix el seu recorregut al servei del teixit esportiu català.
L'objectiu de l'acord és tirar endavant accions d'interès general lligades a l'esport federat, la salut, la prevenció i la difusió dels valors esportius i socials. En paral·lel, totes dues organitzacions treballaran per estendre els hàbits saludables entre la població i avançar cap a una pràctica esportiva més segura.
El document fixa també les bases perquè Mutuacat s'impliqui en les grans cites institucionals i esportives que la UFEC promou al llarg de l'any. La mutualitat mantindrà així la seva presència a la Festa de l'Esport Català, un dels actes de més rellevància de l'agenda esportiva del país, i a la Setmana Catalana de l'Esport 2026, que se celebrarà entre el 24 d’agost i el 31 d'octubre amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya i que servirà per encetar la nova temporada.
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