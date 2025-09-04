ACCIÓ SOCIAL I INTERNACIONAL
La UFEC lidera YouthSportCV, un nou projecte europeu Erasmus+ Sport per combatre l’atur juvenil
El projecte reuneix set organitzacions de set països de la Unió Europea i treballarà a partir d’aliances estratègiques entre entitats esportives, juvenils, socials i ocupadors a Barcelona, Lisboa i Atenes
La UFEC ha estat seleccionada en la convocatòria Erasmus+ Sport 2025 per liderar YouthSportCV, un projecte de cooperació de tres anys amb un pressupost de 400.000 euros. Es tracta d’una iniciativa europea que té com a objectiu combatre l’atur juvenil, especialment entre els joves amb menys oportunitats, i millorar-ne l’ocupabilitat a través de l’esport.
El projecte reuneix set organitzacions de set països de la Unió Europea i treballarà a partir d’aliances estratègiques entre entitats esportives, juvenils, socials i ocupadors a Barcelona, Lisboa i Atenes.
En aquest marc, YouthSportCV promourà el reconeixement de les competències transversals adquirides en l’esport, desenvoluparà eines innovadores d’autoavaluació i certificació i obrirà noves oportunitats perquè els i les joves puguin incorporar-se amb més garanties al mercat laboral.
De les 124 propostes seleccionades, només un 12% del total de projectes presentats han superat el procés de selecció, fet que reforça encara més el valor i l’impacte del projecte liderat per la UFEC.
Amb aquest nou èxit, la UFEC consolida el seu lideratge a Europa en projectes transformadors, situant l’esport com una eina clau de cohesió social, inclusió i oportunitats per al futur dels joves.
