La UFEC inicia amb Xavier Trias una sèrie de trobades amb 50 mesures per potenciar l’esport a Barcelona

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha iniciat les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’: una sèrie de trobades amb personatges rellevants del món polític, social i esportiu a nivell català i internacional, per detallar les necessitats i exigències de les federacions esportives catalanes, i treballar per construir una ciutat esportiva millor. El primer dels convidats ha estat el candidat de Junts per Catalunya per Barcelona a les eleccions municipals del pròxim mes de maig, Xavier Trias.

En aquest sentit, el president de la UFEC, Gerard Esteva, ha estat l’encarregat de detallar una cinquantena de propostes que es troben dividides en tres aspectes clau: Infraestructures esportives; Projecció i Foment de l’Esport i Projecció Internacional. “Proposem un total de 50 mesures per l’esport a Barcelona, amb l’objectiu de donar capacitat de decisió al sector esportiu, amb millores de les seves infraestructures. Barcelona s’està quedant petita per al nostre esport català”, ha explicat Esteva. Les propostes es poden consultar en detall a: https://ufec.cat/barcelona/

Per Trias, la trobada ha estat “una bona manera d’apropar-se als veritables protagonistes de l’esport de la ciutat”. A més, no ha dubtat a assenyalar la falta de lideratge com un dels grans problemes de la gestió actual a Barcelona. “Hem de lluitar contra el lideratge equivocat que tenim a Barcelona i treballar per aconseguir que tots els ciutadans se sentin part de la ciutat”, ha detallat el candidat de Junts per Catalunya.

A més, Trias ha evidenciat la seva convicció en apostar per uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu amb Barcelona com a localització clau de l’esdeveniment el 2030. “Barcelona ha d’exercir de capital de Catalunya, si volem acollir els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu. Estar al servei del Pirineu sent conscients de l’espai que existeix, i no aprofitar-se d’ell”, ha conclòs.