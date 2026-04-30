La UFEC impulsa el Congrés de Clubs per enfortir i transformar el teixit esportiu català
UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha anunciat la celebració d’un Congrés de Clubs, una iniciativa pionera al servei dels clubs esportius catalans que neix amb la voluntat de convertir-se en el gran espai de trobada, reflexió i impuls del sector.
El congrés s’ha presentat en el marc de la primera trobada del Comitè Organitzador, que ha servit per definir les bases d’un projecte que vol situar els clubs al centre de l’ecosistema esportiu i reforçar el compromís de la UFEC com a entitat al servei dels clubs i de les federacions.
Un congrés pensat des dels clubs i per als clubs
El Congrés de Clubs 2026 se celebrarà els dies 16 i 17 d’octubre de 2026 al Reial Club de Polo de Barcelona, en un entorn de referència per a l’esport català. L’acte compta amb la col·laboració del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
Aquest esdeveniment neix de l’escolta activa del teixit esportiu català i respon a una necessitat real: dotar els clubs d’eines, coneixement i espais de connexió per afrontar els reptes actuals i futurs.
El congrés vol ser un punt de connexió únic entre clubs, on compartir experiències, generar sinergies i impulsar la seva transformació cap a models de gestió més professionals, sostenibles i eficients. Aquesta primera edició abordarà quatre grans àmbits clau per al futur dels clubs: lideratge responsable; sostenibilitat financera; innovació i intel·ligència artificial; i impacte i comunitat.
La UFEC, al costat dels clubs i federacions
Amb aquesta iniciativa, la UFEC reafirma el seu paper com a entitat que uneix, representa i acompanya els clubs esportius catalans, treballant conjuntament amb les federacions per donar resposta als seus reptes reals des de l’Oficina de Clubs de la UFEC.
El Congrés de Clubs simbolitza aquesta voluntat: posar en valor la feina dels clubs, donar-los veu i oferir-los eines concretes per créixer en un entorn cada cop més exigent.
Un Comitè Organitzador representatiu del teixit esportiu català
El Congrés compta amb un Comitè Organitzador format per representants de clubs de diferents disciplines i federacions, així com el suport de les entitats municipalistes, per garantir una mirada transversal i real sobre les necessitats del sector. Aquest comitè serà clau per garantir que el congrés es construeix des de la realitat dels clubs, amb continguts útils, pràctics i orientats a generar impacte real.
Una cita clau per al futur de l’esport català
El Congrés de Clubs 2026 vol esdevenir un esdeveniment de referència que contribueixi a la professionalització, sostenibilitat i lideratge dels clubs, reforçant el seu paper com a motor esportiu i social del país.
Amb aquest projecte, la UFEC fa un pas més en el seu compromís amb els clubs i federacions, impulsant una iniciativa que aspira a generar impacte real i durador en el conjunt de l’esport català.
