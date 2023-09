La UFEC guardona referents catalanes i internacionals de l’esport femení en el marc de la I Festa de l’Esport Femení

El FC Barcelona, Anna Lewandowska, Aurora Catà, Lise Klaveness, Patry Jordan i Dagmawit Girmay, premiades a la jornada celebrada a Foment del Treball El 2nd IWISC ha servit per donar a conèixer, a través de cinc taules rodones, la presència de diferents perfils femenins que reflecteixen èxits, esforços, hàbits esportius i oferir nous referents

Sis referents en el món de l’esport a nivell català i internacional han estat guardonades a la primera edició dels Premis de l’Esport Femení, organitzats per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Aurora Catà, vicepresidenta de l’American’s Cup Barcelona, ha rebut el Premi Executiva internacional; Patry Jordan, influencer i youtuber, el Premi Dona Esport Emprenedora; Dagmawit Girmay Berhane, membre del Comitè Olímpic Internacional i membre de la Junta executiva del Comitè Olímpic Etíop, el Premi Directiva Internacional; Lise Klaveness, presidenta de la Federació Noruega de Futbol, Premi Drets i Igualtat; el FC Barcelona, Premi Entitat Promotora de l’Esport Femení; i Anna Lewandoska, ex-membre de la selecció polonesa, entrenadora de fitness i dona empresaria, Premi Esport Influencer. Tot, en una cerimònia que s’ha celebrat a les instal·lacions de Foment del Treball amb la presència de més de 200 persones.

Durant la cerimònia, Gerard Esteva, president de la UFEC, ha destacat: “Creiem fermament en la igualtat de gènere, la dignitat de les dones en l’esport i ens comprometen de manera infrangible a defensar aquests principis”. Per la seva banda, també ha assegurat que “treballem dia rere dia per assegurar un veritable canvi i una plena igualtat tant a nivell social, com econòmic i directiu".

Celebrat amb èxit el segon International Women in Sports Congress

Una entrega de premis que s’ha celebrat en el marc del segon International Women in Sports Congress, un congrés que un any més ha servit per donar a conèixer, a través de cinc taules rodones, la presència de diferents perfils femenins que reflecteixen èxits, esforços, hàbits esportius i oferir nous referents, i que ha tingut com a ambaixadora la exgimnasta rítmica Lourdes Mohedano.

La primera taula ha permès descobrir a totes les assistents la trajectòria de dues dones que han hagut de fer compatible la maternitat i l’esport d’elit, com són Gemma Mengual, exnedadora olímpica, i Isabel Pérez, secretària general de la UFEC. També s’ha comptat amb Alexandra Gómez, dona que ha lluitat pels drets de les mares des de la Federació Internacional de Futbolistes Professionals, FIFPRO.

D’altra banda, la segona taula ha estat un intens debat sobre el paper de la dona periodista i esportista als mitjans de comunicació i a la publicitat. Hem conegut històries en primera persona de dones que han detallat les dificultats que han de superar dia rere dia treballant en primera línia mediàtica. Aquesta ha estat protagonitzada per les periodistes esportives Helena Condis i Cristina Cubero: l’exfutbolista colombiana Isabella Echeverri i l’exjugadora de bàsquet Amaya Valdemoro.

La tercera taula ha permès descobrir iniciatives i programes de les federacions esportives catalanes i europees pensades per millorar i facilitar la carrera esportiva de les dones. Ha comptat amb la presència de Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol i del WESE; Isaiah Kioiloglou, membre de la ENGSO, European Non Governmental Sports Organisation Youth; i Nuria Ortilles, coordinadora d’Acció Social de la FECDAS, Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.

Pel que fa a la quarta taula, ha servit per descobrir dones que lideren per deixar empremta cap a la igualtat en l’esport, com són Lisa Klaveness, presidenta de la Federació Noruega de Futbol; Dagmawit Girmay, membre del Comitè Olímpic Internacional; i Dolors Luna, presidenta de la Federació Catalana de Cecs.

Finalment, la darrera taula ha tingut com a protagonista a dones influencers, referents d’nou ecosistema que han explicat rumb que emprendrà el món de l’esport durant els pròxims anys. Ha comptat amb la participació de Patry Jordan, Influencer i Youtuber; Carlota Planas, fundadora de l'agència de representació Unik Sports Management i assessora de la Queens League; i Anna Lewandowska, Influencer i Atleta.