Acord entre la UFEC i Etenon Fitness per impulsar l’esport a Catalunya

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha anunciat un important acord de col·laboració amb Etenon Fitness, empresa especialitzada en equipament esportiu. La setmana passada va tenir lloc la signatura oficial de l'acord entre Gerard Esteva, president de la UFEC, i Rafael Rodriguez, CEO d’Etenon Fitness.

Amb aquesta aliança, la UFEC reafirma el seu compromís amb el desenvolupament de l'esport i posa a la disposició de les entitats catalanes nous recursos per a millorar les seves instal·lacions. Etenon Fitness, per part seva, aportarà la seva experiència en material esportiu d'alt rendiment per a equipar centres esportius i gimnasos.

En el marc d'aquest conveni, Etenon Fitness es converteix en el proveïdor oficial d'equipament fitness professional de la UFEC durant aquest any. Això inclou oferir avantatges a les federacions esportives per a equipar les seves zones fitness, assegurant així que puguin accedir a equipament d'última generació en condicions avantatjoses.