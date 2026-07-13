UFEC
La UFEC i el Departament d’Esports impulsen l’adhesió de les federacions esportives catalanes a la declaració internacional Brighton Plus Helsinki per la igualtat
L'objectiu és avançar cap a una participació més equitativa de les dones en tots els àmbits de l’esport
Federacions esportives catalanes amb dones presidentes al capdavant han signat a Birmingham la declaració Brighton Plus Helsinki, el principal marc internacional de referència per avançar cap a una participació més equitativa de les dones en tots els àmbits de l’esport.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat, ha impulsat l'adhesió d’aquestes federacions refermant el seu compromís amb la igualtat i el lideratge femení.
En aquest sentit, la directora del Consell Català de l'Esport, Carme Bastida, el president de la UFEC, Gerard Esteva, i la secretària general, Isabel Pérez, han acompanyat les presidentes en la signatura d’aquesta declaració, que s’ha celebrat en el marc del congrés internacional The Global Summit que organitza la International Working Group on Women & Sport (IWG).
Abast mundial
Més de 600 organitzacions mundials formen part d’aquest compromís per la igualtat, entre les quals es troba la UFEC, que s’hi va sumar l’any passat. Avui han signat aquesta declaració presencialment a Birmingham: la Federació Catalana de Voleibol, amb Maribel Zamora; la Federació Catalana d'Atletisme, amb Mercè Rosich; i la Federació Catalana de Pentatló Modern, amb Susana Martínez.
Les federacions catalanes d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL, Pepa Muñoz; d'Esports per a Cecs, amb Dolors Luna; de Korfbal, amb Kira Menén; de Rugbi, amb Marie Teixidor; i de Sords de Catalunya, amb Mar Visa, ja han passat tot el procés d’adhesió i signaran la declaració properament amb el nou Secretariat de l’IWG que liderarà Brasil.
La voluntat de la UFEC és que l’adhesió a aquesta declaració internacional s'estengui de manera progressiva al conjunt de les 71 federacions esportives catalanes.
Reaccions
La declaració Brighton Plus Helsinki estableix els principis que orienten les organitzacions esportives a promoure una participació plena de les dones tant en la pràctica esportiva com en els espais de governança i presa de decisions.
“L'adhesió als principis de la Declaració Brighton Plus Helsinki ens recorda que la igualtat efectiva no s'assoleix únicament incrementant la participació femenina, sinó avançant cap a models de governança més inclusius, garantint oportunitats reals de lideratge i construint una cultura esportiva que valori el potencial de totes les persones", ha explicat la directora del Consell Català de l'Esport, Carme Bastida.
Per a Bastida, aquest compromís també ha de traduir-se en una major presència femenina en tots els àmbits de responsabilitat de l'esport. "Catalunya ha de continuar sent un referent en la promoció del lideratge femení a l'esport. Necessitem més dones presidint federacions, dirigint entitats, entrenant equips i ocupant espais de decisió. No per quota, sinó perquè el talent no té gènere i perquè l'esport és millor quan incorpora tota la diversitat de la societat", ha conclòs.
"El lideratge femení és una peça imprescindible per continuar transformant l'esport català. Aquesta adhesió reforça un compromís que volem fer extensiu a totes les federacions, perquè només des d'una governança més diversa i inclusiva podrem afrontar els reptes de futur del nostre sector", ha afirmat el president de la UFEC, Gerard Esteva.
En la mateixa línia, la secretària general de la UFEC, Isabel Pérez, ha subratllat que "la incorporació de més dones als espais de decisió no és només una qüestió d'equitat, sinó també de qualitat en la governança", i ha assegurat que la UFEC continuarà treballant perquè cada vegada més federacions catalanes s'adhereixin als principis de la declaració.
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