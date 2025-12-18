UFEC
La UFEC celebra la sevatradicional trobada de Nadal amb reconeixements a protagonistes de l’esport català
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha celebrat la seva tradicional Trobada de Nadal al Campus Terrassa – Euncet Bussiness School. L’esdeveniment ha congregat presidents i presidentes de les federacions esportives, professionals del sector i representants d’entitats col·laboradores per cloure l’any amb un acte d’homenatges i reconeixements.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha destacat en el seu discurs inaugural la importància d’actes com aquest per reconèixer la tasca de federacions, mitjans i institucions: “Hem celebrat una jornada de germanor per fer balanç d’aquest 2025, un any marcat per grans reptes, però que podem tancar amb satisfacció. Ho fem, sobretot, amb l’esperança que el 2026 sigui l’any en què es facin realitat reivindicacions que les federacions fa temps que reclamem, com un finançament digne per al món de l’esport i una nova Llei de l’Esport. Treballarem perquè així sigui”.
Reconeixements per centenaris i nous presidents i presidentes
El primer bloc de reconeixements ha estat dedicat a les federacions que celebren el seu centenari aquest any. Marina Ponsa, Cap de la Comissió d'Igualtat de la Federació Catalana d’Escacs, ha recollit el reconeixement en nom de la federació per aquesta fita històrica.
Finalment s’ha donat la benvinguda als nous presidents i presidentes de federacions que han assumit el càrrec aquest any: Joaquim Vinyals (Pesca Esportiva i Càsting), Carles Ferrer (Ciclisme), Jordi Aguilar (Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals), Marie Teixidor(Rugby), Mar Visa (Federació Esportiva de Sords) i Jesús Díaz (Boxa Amateur).
Amb aquesta trobada, la UFEC posa el punt final a un any ple de reptes i èxits, amb la vista posada en continuar promovent i enfortint l’esport català durant el pròxim 2026. La celebració ha servit com un espai per reconèixer el compromís i la passió de tots els agents implicats, deixant clar que l’esport continua sent una peça fonamental del teixit social i cultural del país.
