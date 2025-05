La UFEC celebra el Mil·lenari de Montserrat amb la ofrena de la llàntia votiva de l’esport català

Amb motiu del Mil·lenari del Monestir de Montserrat, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) organitza el divendres 9 de maig (16:30h) una ofrena de la llàntia votiva de l’esport català a la Mare de Déu de Montserrat.

Es tracta d’un acte institucional carregat de simbolisme, on l’esport català expressa el seu compromís amb els valors de superació, comunitat i identitat, en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. La jornada comptarà amb la presència de diferents representants esportius i institucionals del territori.

L’acte tindrà lloc a la Basílica de Montserrat i inclourà: cerimònia d’ofrena de la llàntia elaborada per la firma d’alta joieria RABAT, i dissenyada per Benedetta Tagliabue – EMBT Architects; espectacle de videomaping, que transformarà la façana de la basílica amb una proposta visual emotiva i innovadora, vinculada a la història i la força simbòlica de Montserrat; exhibició castellera; i berenar popular per a tots els assistents.

Per assistir a l’acte cal inscriure’s al formulari que trobareu a les xarxes socials de @ufeccat. Les places son limitades!