La UFEC celebra la Diada de Sant Jordi amb literatura i esport

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha commemorat avui la Diada de Sant Jordi amb una recepció institucional a la seva seu de Barcelona (Rambla de Catalunya, 81). S’han aplegat representants de l’àmbit esportiu, polític i institucional del país en un acte que ha combinat cultura i esport.

La jornada ha tingut com a acte central la presentació del llibre “Pompeu Fabra. Entre paraules i esports”, un reconeixement al lingüista i primer president de la UFEC. Hi ha intervingut Víctor Amela, autor del llibre, David Sancho, l’il·lustrador i Eva Moll, directora de Vegueta Ediciones. Després de la presentació, Amela i Sancho han signat exemplars de l’obra a les persones assistents, que també han rebut una rosa commemorativa.

Paral·lelament, s’ha donat a conèixer la Medalla dels Campions de Catalunya 2025, un reconeixement als grans esportistes del país que, en aquesta edició, ha estat dissenyada per l’artista Javier Mariscal. Mariscal, reconegut internacionalment per ser el creador de Cobi —la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992—, ha explicat el procés creatiu i el simbolisme darrere del nou disseny. L’acte s’ha tancat amb un vermut tradicional i un ambient de celebració.

El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha valorat molt positivament la jornada: “Hem viscut una gran diada del Sant Jordi amb tot el teixit esportiu català. I a més, aquest any presentem un llibre de reconeixement a Pompeu Fabra, una persona no només lingüista sinó un amant de l’esport també. Per tant, aquest Sant Jordi regalem esport i llengua”.