Real MadridLaporta FontXavi MessiLesión CarrerasAlonsoArda GülerLaporta MessiAlejandro EchevarríaAlcarazEddie HoweEspanyol - OviedoTirreno-Adriático 2026Etapa 2 París-NizaClasificación París-NizaEtapa 2 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMadrid basketJabari ParkerCuándo juega el BarcelonaNewcastle - Barcelona horarioNewcastle - Barcelona alineacionesCuándo juega AlcarazMaldiniPedro SánchezPedrerolCandidatos Elecciones Barça 2026Velada del Año IbaiBarrio FlickJuegos gratis PS Plus marzo
La UFEC assoleix l’excel·lència en igualtat amb l’impuls de polítiques innovadores

Excel·lència en igualtat, Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Excel·lència en igualtat, Unió de Federacions Esportives de Catalunya. / UFEC

UFEC

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha obtingut la certificació internacional ISO en matèria d’igualtat, un reconeixement que confirma l’excel·lència de les polítiques que l’entitat ha impulsat per a la promoció de la igualtat de gènere i la inclusió.

Amb l’informe favorable de l’organisme independent Bureau Veritas, la UFEC ha superat la primera auditoria sota la norma ISO 53800, que certifica que compleix amb les directrius internacionals per a la integració efectiva de la perspectiva de gènere i l’empoderament femení.

L’auditoria destaca com a èxit l’alt nivell d’implantació de les iniciatives previstes al Pla d’Igualtat 2024 - 2027, amb l’execució a meitat del pla del 82 % de les 50 accions positives, amb només un 6 % d’accions pendents per al 2026.

L’informe destaca positivament diverses mesures innovadores impulsades en els àmbits de la cultura corporativa, el desenvolupament professional, la formació i les condicions laborals. Entre aquestes iniciatives hi ha la formació pionera en "efecte halo" adreçada a direcció i comandaments per evitar prejudicis inconscients en la selecció i la presa de decisions; mesures de conciliació real, com el permís retribuït de 6 hores anuals per a tutories i acompanyament educatiu per fomentar la corresponsabilitat masculina; protocols de tolerància zero contra l’assetjament sexual amb simulacres; accions per promoure la feminització de sectors tradicionalment masculins mitjançant aliances amb el Gremi d’Instal·ladors; formacions en lideratge femení i habilitats directives; i l’ús d’un llenguatge inclusiu que garanteix una comunicació no sexista.

Com a resultat d’aquestes polítiques, es ressalta la paritat en el conjunt de les persones treballadores a la UFEC i l’equilibri en l’estructura retributiva, amb una bretxa salarial per sota del 7 % global, i una bretxa equiparada nul·la.

La UFEC ha liderat el programa europeu Gap Women Project per eliminar la bretxa de gènere a l’esport federat; ha promogut el primer postgrau de lideratge esportiu femení (WESE) que enguany celebrarà la seva sisena edició; ha organitzat l’International Women in Sports Congress i ha signat el tractat internacional Brighton Plus Helsinki Declaration per la igualtat de gènere en l’esport. També està participant en el projecte POWER (“The Portrayal of Women Athletes in Sports Media”), una iniciativa pionera que té com a objectiu transformar la manera com les dones esportistes són representades als mitjans de comunicació arreu d’Europa.

