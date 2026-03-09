UFEC
La UFEC assoleix l’excel·lència en igualtat amb l’impuls de polítiques innovadores
UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha obtingut la certificació internacional ISO en matèria d’igualtat, un reconeixement que confirma l’excel·lència de les polítiques que l’entitat ha impulsat per a la promoció de la igualtat de gènere i la inclusió.
Amb l’informe favorable de l’organisme independent Bureau Veritas, la UFEC ha superat la primera auditoria sota la norma ISO 53800, que certifica que compleix amb les directrius internacionals per a la integració efectiva de la perspectiva de gènere i l’empoderament femení.
L’auditoria destaca com a èxit l’alt nivell d’implantació de les iniciatives previstes al Pla d’Igualtat 2024 - 2027, amb l’execució a meitat del pla del 82 % de les 50 accions positives, amb només un 6 % d’accions pendents per al 2026.
L’informe destaca positivament diverses mesures innovadores impulsades en els àmbits de la cultura corporativa, el desenvolupament professional, la formació i les condicions laborals. Entre aquestes iniciatives hi ha la formació pionera en "efecte halo" adreçada a direcció i comandaments per evitar prejudicis inconscients en la selecció i la presa de decisions; mesures de conciliació real, com el permís retribuït de 6 hores anuals per a tutories i acompanyament educatiu per fomentar la corresponsabilitat masculina; protocols de tolerància zero contra l’assetjament sexual amb simulacres; accions per promoure la feminització de sectors tradicionalment masculins mitjançant aliances amb el Gremi d’Instal·ladors; formacions en lideratge femení i habilitats directives; i l’ús d’un llenguatge inclusiu que garanteix una comunicació no sexista.
Com a resultat d’aquestes polítiques, es ressalta la paritat en el conjunt de les persones treballadores a la UFEC i l’equilibri en l’estructura retributiva, amb una bretxa salarial per sota del 7 % global, i una bretxa equiparada nul·la.
La UFEC ha liderat el programa europeu Gap Women Project per eliminar la bretxa de gènere a l’esport federat; ha promogut el primer postgrau de lideratge esportiu femení (WESE) que enguany celebrarà la seva sisena edició; ha organitzat l’International Women in Sports Congress i ha signat el tractat internacional Brighton Plus Helsinki Declaration per la igualtat de gènere en l’esport. També està participant en el projecte POWER (“The Portrayal of Women Athletes in Sports Media”), una iniciativa pionera que té com a objectiu transformar la manera com les dones esportistes són representades als mitjans de comunicació arreu d’Europa.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- Oficial: Alonso no se ha retirado en Australia por un fallo del motor Honda
- Hamza ya vuela con el Barça: gol y penalti provocado