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ESPORT CATALÀ

La UFEC apropa les oportunitats de projectes europeus a les federacions i clubs esportius catalans

Durant la sessió s’han presentar les principals vies de finançament europeu, especialment a través de l'Erasmus+ i altres iniciatives comunitàries, que permeten generar impacte social, educatiu i esportiu

La UFEC apropa les oportunitats de projectes europeus a les federacions i clubs esportius catalans

La UFEC apropa les oportunitats de projectes europeus a les federacions i clubs esportius catalans / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha organitzat una jornada per donar a conèixer les oportunitats que ofereixen els programes europeus a les federacions i clubs esportius catalans i compartir casos d’èxit, amb l'objectiu d’ajudar-los a impulsar nous projectes internacionals. Durant la sessió s’han presentar les principals vies de finançament europeu, especialment a través de l'Erasmus+ i altres iniciatives comunitàries, que permeten generar impacte social, educatiu i esportiu.

La sessió ha comptat amb la participació del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya que han explicat una de les línies de mobilitat en esport.

A més, tres federacions han exposat les seves experiències. La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques ha compartit el recorregut com a sòcia del projecte GAP Women, liderat per la UFEC, una experiència que li ha permès participar en iniciatives europees com IN-DIVE, ANERIS i NUDIVAN. La Federació Catalana de Tennis ha presentat el projecte B4SS (Benchmarking for Sport Sustainability), que lidera amb l'objectiu de desenvolupar la primera eina oberta de benchmarking en sostenibilitat per a clubs de tennis. I la Federació Catalana d'Hoquei ha compartit la seva experiència en el desenvolupament de projectes europeus vinculats a la inclusió, la diversitat i la promoció d'entorns esportius més segurs. A més, s’ha explicat el projecte 360 Safe Play, liderat per la Fundació Pere Tarrés i en què la UFEC és sòcia, un sistema integral de protecció de la infància per a les organitzacions esportives.

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Des de 2017, la UFEC ha captat més de 2 milions d'euros en finançament europeu i ha consolidat una àmplia xarxa de col·laboració amb federacions, universitats, administracions públiques, ONG, comitès olímpics i paralímpics i altres organitzacions internacionals. A través del Departament d'Acció Social i Internacional, la UFEC ajuda les federacions i els clubs a conèixer les oportunitats dels programes europeus per reforçar la projecció internacional de l'esport català i facilitar l'accés de les entitats esportives a noves fonts de finançament.

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