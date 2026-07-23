ESPORT CATALÀ
La UFEC apropa les oportunitats de projectes europeus a les federacions i clubs esportius catalans
Durant la sessió s’han presentar les principals vies de finançament europeu, especialment a través de l'Erasmus+ i altres iniciatives comunitàries, que permeten generar impacte social, educatiu i esportiu
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha organitzat una jornada per donar a conèixer les oportunitats que ofereixen els programes europeus a les federacions i clubs esportius catalans i compartir casos d’èxit, amb l'objectiu d’ajudar-los a impulsar nous projectes internacionals. Durant la sessió s’han presentar les principals vies de finançament europeu, especialment a través de l'Erasmus+ i altres iniciatives comunitàries, que permeten generar impacte social, educatiu i esportiu.
La sessió ha comptat amb la participació del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya que han explicat una de les línies de mobilitat en esport.
A més, tres federacions han exposat les seves experiències. La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques ha compartit el recorregut com a sòcia del projecte GAP Women, liderat per la UFEC, una experiència que li ha permès participar en iniciatives europees com IN-DIVE, ANERIS i NUDIVAN. La Federació Catalana de Tennis ha presentat el projecte B4SS (Benchmarking for Sport Sustainability), que lidera amb l'objectiu de desenvolupar la primera eina oberta de benchmarking en sostenibilitat per a clubs de tennis. I la Federació Catalana d'Hoquei ha compartit la seva experiència en el desenvolupament de projectes europeus vinculats a la inclusió, la diversitat i la promoció d'entorns esportius més segurs. A més, s’ha explicat el projecte 360 Safe Play, liderat per la Fundació Pere Tarrés i en què la UFEC és sòcia, un sistema integral de protecció de la infància per a les organitzacions esportives.
Des de 2017, la UFEC ha captat més de 2 milions d'euros en finançament europeu i ha consolidat una àmplia xarxa de col·laboració amb federacions, universitats, administracions públiques, ONG, comitès olímpics i paralímpics i altres organitzacions internacionals. A través del Departament d'Acció Social i Internacional, la UFEC ajuda les federacions i els clubs a conèixer les oportunitats dels programes europeus per reforçar la projecció internacional de l'esport català i facilitar l'accés de les entitats esportives a noves fonts de finançament.
- Lamine Yamal (19 años) reflexiona sobre sus estudios: 'Un día le dije a mi madre: ‘Voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía
- La salida de Ferran Torres del Barça se calienta: su renovación es ya muy complicada
- El Real Madrid ya tiene el 'sí' de Rodri
- Arabia Saudí vuelve a la carga: Trincão, Summerville... ¿y Dembélé?
- Sorpresa Vlahovic: aceptaría bajar ya sus demandas económicas
- Pau Cubarsí (19 años), sobre sus estudios universitarios: 'No he tenido tiempo de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pero con los años me voy a dar cuenta
- Terzic, sobre Laporte y el Barça: 'Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre
- Mendes llega a Barcelona para reunirse con Deco y Echevarría