La UFEC celebra l’acte de presentació d’INSERsport

L'objectiu és potenciar la inclusió social i laboral de joves en risc d’exclusió social Es pretén crear un pont cap a una primera feina i la continuïtat formativa dels joves

El passat 30 d’octubre va tenir lloc l’acte de presentació d’INSERsport, el projecte punter de l’Àrea d’Acció Social i Internacional de la UFEC.

INSERsport té l’objectiu de potenciar la inclusió social i laboral de joves en risc d’exclusió social. Mitjançant aquest projecte, els joves aprenen un esport, gràcies a la col·laboració de les federacions esportives catalanes, i es formen en competències transversals, impartides per l'equip de psicòlegs de la UFEC. En finalitzar, obtenen un certificat federatiu que els permet començar a treballar com a àrbitres, auxiliars i monitors esportius. D’aquesta manera, i des de 2017, INSERsport pretén crear un pont cap a una primera feina i la continuïtat formativa dels joves.

L’acte va comptar amb l’assistència de representants de federacions, entitats del Tercer Sector Social i centres educatius. Durant el mateix, es va presentar l’edició d’enguany, la qual no seria possible sense la col·laboració i finançament d’Incorpora – Fundació La Caixa. A més, els assistents van gaudir de dues taules rodones: la primera amb els testimonis de joves d’edicions anteriors i la segona amb les experiències de la Federació Catalana de Voleibol i la Fundació Migra Studium, federació i entitat que any rere any han confiat en INSERsport.

L’acte va concloure amb la projecció del documental «Game Changers», d’Otoxo Productions, sobre l’edició de 2019 desenvolupada al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs.