El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Rugbi Subaquàtic torna a ser un èxit

Celebrat amb èxit el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Rugbi Subaquàtic, amb la participació de prop de 200 esportistes representant 10 equips masculins i 4 femenins, situant un cop més Barcelona com a referent d'aquest apassionant esport al sud d'Europa.

En un escenari únic com les Piscines Municipals de Montjuïc, es va poder gaudir d'una jornada de competició de màxim nivell on l'intercanvi cultural, l’esportivitat i el bon ambient van ser l'eix central del torneig. Els equips van mostrar la seva gran capacitat d'adaptació al nou concepte "Pool in Pool", presentat per primera vegada i que va suposar grans reptes per als esportistes. El resultat: un joc més dinàmic i emocionant amb molts gols.

Pel que fa als resultats, triomf per a Hallonbatarna (Suècia) en categoria femenina i Mytilus Edulis (Alemanya) en categoria mixta.