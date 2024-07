Arriba el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Rugbi Subaquàtic

El proper 3 d'agost de 2024, Barcelona serà l'escenari del tan esperat Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Rugbi Subaquàtic, una cita ineludible per als amants d'aquest esport. L'esdeveniment començarà a partir de les 8 del matí a les piscines municipals de Montjuïc. Organitzat pel Club BCN Rugbi Subaquàtic, en col·laboració amb la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) i l'Ajuntament de Barcelona, l'esdeveniment reunirà alguns dels millors equips i clubs d'Europa.

En aquesta edició, comptarem amb la participació de prop de 200 esportistes distribuïts en 10 equips en la categoria masculina-mixta, i 4 equips en la categoria femenina que representaran països com Alemanya, Àustria, Finlàndia, França, Noruega, Suècia, Suïssa i Espanya. S'espera una jornada plena d'emoció i competència d'alt nivell, on els equips demostraran les seves habilitats i estratègies sota un nou i innovador concepte de joc anomenat "Pool-in-pool".

El torneig comptarà amb la participació de 4 àrbitres internacionals CMAS, incloent-hi Manuel Tito Morais, Chief Referee de Rugbi Subaquàtic de la CMAS, a més d'àrbitres nacionals experimentats, que vetllaran i garantiran una competició del més alt nivell.

El torneig no només promet un espectacle esportiu únic, sinó que també fomenta l'intercanvi cultural i esportiu entre els participants i assistents. Aquesta iniciativa subratlla el compromís de Barcelona amb la promoció d'esports emergents i el seu suport a esdeveniments internacionals de rellevància.

Convidem a tots els interessats a presenciar aquest torneig de categoria i ressonància mundial a contactar prèviament amb l'equip organitzador per a la gestió de l'accés. Per a més informació, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres o visiteu la nostra pàgina web i xarxes socials.

No us perdeu l'oportunitat de viure una jornada inoblidable de rugbi subaquàtic a Barcelona. Us hi esperem!